ショックだったドラフト3位、大ベテランとの2塁ポジション争い…　高木豊氏の見た江川・江夏・北別府…“品がある”投手たち

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



俊足・巧打・堅守で8シーズンで打率3割超え。横浜大洋「スーパーカートリオ」の1番バッターとして活躍、アテネ五輪で守備・走塁コーチを務め、現在は解説者として活躍する“レジェンド”高木豊氏に徳光和夫が切り込んだ。

法政大・江川卓を目撃 「君は捕れるかな？」伝説

徳光和夫：

中央大学に進んだってことは、ご自分の中で振り返りますと、よかったかなっていうのはありますか？

高木豊：

いやーよかったですね。人脈もできましたし。

高校から入ってたら、やっぱ無名の高校ですから、誰も周りは知らないというか。

やっぱり日米野球で2年間選出してもらって、その時に岡田（彰布）さんだとか、ああいう人と出会うわけだし。原辰徳だとか、そういう人たちと一緒に野球ができるわけじゃないですか。

だからそれは、やっぱり人脈ということを考えるとすごくよかったなと思います。

徳光：

江川（卓）さんもですか？

高木：

江川さんはね、ちょっと違います。

江川さんとは、1年、4年だったんで。セレクションでは一緒になりました。江川さん見た時は感動しましたね。

徳光：

そうですか。

高木：

駒澤大の1年生（捕手）が、手伝いで江川さんの球を受けに来たんですよ。

江川さんがいざ投げる前に、そのキャッチャーに向かって、「君は捕れるかな？」みたいな、「大丈夫かな」って言ったら、やっぱりプライドあるじゃないですか。「大丈夫です」みたいな。

1球バーンと投げたら、ここらへんのボールそらしましたよ。

「やっぱ代わろう」みたいな。すごいなと思って。

初のキャンプで同部屋は…「2塁を争う」大ベテラン伝説

徳光：

いざプロということになりますと、当然ドラフトがあるわけじゃないですか。3位指名だった。これはご自身としましては、ちょっとプライド傷つきました？

高木：

そうですね。当時1位ぐらいしか放送がなかったんですよ。

徳光：

ああそうか、ありましたね。

高木：

それでも来年までサヨナラみたいな。えっ、みたいな。俺はどうなったの？みたいな。

そしたら時間を追って、3位だっていうふうに聞かれて。

当時、重複指名があったかどうかが重要だったんですよ。

「重複あったか？」って言ったら、「ない」と。大洋1本だったと。

「よかったですね」って、何がいいんだみたいな。

3位っていうのは、やっぱこうちょっとショックだったんですけど。

徳光：

意外ですよね、なんで3位だったんだ、この成績でって。

高木：

ただ、その時、プリンスホテルという社会人ができていて。

徳光：

強いチームですね。

高木：

石毛（宏典）さんとかが、1、3で上なんですよ。中尾さんとか。

で、そこらへんもドラフトだったんです。

だからちょうど、そのなんて言うんですかね、2学年上の先輩たちが、2年社会人を経験したあとにプロに入ってくるんで、いい選手が結構多かったですね。だからといってですよ。

徳光：

で、高木さん、不満ではあったんでありますけども、そのままプロに進もうと。

高木：

回り道はしたくなかったですよね、社会人に行ってとか。プロに行って勝負すればいいことだし。

徳光：

プロに入って最初のキャンプがいきなりアリゾナだった。

高木：

そうですね。部屋が基（満男）さんと一緒だったんですね。

徳光：

同じセカンドベースの先輩の。

高木：

もう神経使いましたね。もう大ベテランじゃないですか。なんでこの人と一緒なんだと思って。「豊、酒飲むか？」って言うから、「僕あんまり強くないですけど」って。

「ワイン買ってこい」みたいな。こんなでかいボトルの買ってきたんですよね。で、一緒に飲むぞって。ほとんど飲まないんですよ、基さんが。「おまえ飲め、おまえ飲め」って。次の日、ヘロヘロですよ。これがプロかみたいな。なんか洗礼を受けましたね。

徳光：

「基の後継者」ってことですよね。

高木：

そうですね。その前の年にミヤーンという。

徳光：

ミヤーンがいた。

高木：

その人が首位打者を取って、辞めていかれて。

で、僕が入団して、ミヤーンがつけてた16番を僕がつけるようになった。

期待されてたのかどうかっていうことですよね。

徳光：

いや期待されてたんでしょうね。

江川・江夏・北別府…いい投手の球には「品」がある伝説

徳光：

1年目から豊さん1軍で。初スタメンは5月10日の巨人戦、2番セカンドでということで。もう1年目から5月にはスタメンで出てたってことですか？

高木：

初スタメンの時が（相手投手が）江川さんなんです。3三振。前に飛ばなかったんです。当たるんですけど飛ばない。

徳光：

この試合だったんじゃないですか、江川投手が14奪三振か何かの。

高木：

そうですね、たぶん。

それで終わってからミーティングがありました。「三振したやつ来い」みたいな。

徳光：

ほとんど全員。

高木：

全員、全員。全員行くんです。

だけど、なんて言うんですかね、江川さんから三振しても気持ちよかったですね。真っ向勝負で来てくれるんで。

徳光：

本当にストレートとカーブだけでした？

高木：

本当にそうですね。

徳光：

でも打てなかった？

高木：

打てなかったですね。真っすぐは人の真っすぐとはちょっと違いましたもんね。やっぱ伸びとか、回転とか。ものすごく“品”がありましたね。

やっぱいいピッチャーって“品”がありますね、ボールに。

徳光：

ボールの品格が。例えば江川以外でいうと、どんな選手が挙げられます？

高木：

もう江夏（豊）さんと、オールスターで、もう本当晩年なんですけど、1打席だけあるんですよ、対戦が。あの時のボールの品の良さ。やっぱり初球から打つのもったいないんで。

だって江夏さんもう晩年だし、いつ引退するか分からないじゃないですか。

ものすごく回転がきれいだった。

高木：

あとは平松（政次）さんの紅白戦で立った時。ああやっぱり勝てる人って、こんな回転いいんだみたいな。そういうのを感じましたね。

徳光：

べーやん、どうでした？北別府（学）さん。

高木：

この人は本当にコントロールが良かったですね。

徳光：

良かったですよね。

高木：

いや、やっぱり“品”も良かったですよ。パーンと見逃した時、「ストライク」って言うから、「えっ、いっぱいですか？」って言ったら、「いっぱいだ」と。

そのあと、ちょっと外れるんですよね。で、「ストライク」って言うんですよ。「いや今のは絶対ボールですよ」って。僕は選球眼、めちゃくちゃ自信あったから。

「ボールでしょ」って言ったら、「いや入ってる」と、かすってるんだと。

いや僕もちゃんと見てると。見えてるんですかって。

「豊、お前ちょっとシュートかけてるの分かったか」って言うから。分かんなかったんですよ、僕、それが。だからかすってるって言うんですよ。

本当ですかって、シュートしました？って。

そしたら達川さんが「シュートしてるけぇ」言うて。「シュートじゃけぇ」言うて。

本当ですか？みたいな。

徳光：

ごめんなさい。品がいいっていうのは回転がいいってことなんですか？

見逃したときにどういうボールが品がいいっていうふうに。

高木：

やっぱりね、なんかこう本当に1mmの狂いもないぐらいの。真っすぐ来るんですよ。もう本当に縦回転で、伸びてるのか分かるんですよ。何か糸引いて来ている、ああすごかったなって。

槙原（寛己）は速かったですけど、“品”は1回も感じなかったです。

大洋にもあった！「地獄の伊東キャンプ」伝説

徳光：

2年目から関根潤三監督になって。そのオフに大洋版「地獄の伊東キャンプ」。

高木：

だから巨人が長嶋さんが監督になられて、伊東キャンプっていう。その時、関根さんもつきあってて。そのメニューを同じようなメニューをやらされましたね。めちゃくちゃ苦しかったですね。

高木：

伊東のグランドって、スタンドからこう降りて、グランドに降りるわけですけど、これがまともにまっすぐ降りていけないんですよ。後ろから降りていかないと足が笑っちゃって。もうコケそうになるんで。みんなこうやって後ろから降りていってグラウンドに入る。

そのぐらい足がパンパンだったし、でも今思えば、あれがあったから成績もちゃんと挙げられたし、いいキャンプだったかなっていうふうには今は話せますけどね。

徳光：

当時は？

高木：

当時は話せないですよね。また関根さんがニコニコニコニコニコしてるんですよ。

何が面白いんやとか思いながら。ニコニコニコニコしてね。

徳光：

あのしゃべり口調で。

高木：

タバコのフィルターをボツボツボツボツしながら。何なのこれ、みたいな。

徳光：

でも当時はですね、関根監督の時も（同じセカンドに）基さんがいましたよね。

高木：

そうですね。3年目の時ですかね。2年目の時はセンターに入ったりだとか、サードに入ったりとか、いろんなユーティリティーでいろいろやってて。

徳光：

動きましたかね？

高木：

3年の時っていうのはオープン戦全試合出て。

徳光：

高木さんが。

高木：

それでいよいよ開幕だといった時に、先発外されたんですよ。えっ、みたいな。俺のオープン戦は何だったんだと思って。

高木：

もうグレようかなと思ってたら、次の日、関根さんが後ろに来て、「豊、これから129試合、お前は全部スタメンで使う」と、セカンドで。「開幕はちょっと基に譲ってもらった」と。「だけどおまえ、基が納得できるだけの成績を絶対残せよ」って言われて。「分かりました」と。

いうようなことで、初めての3割を打つわけですけど。

徳光：

そうですよね。

高木：

その時やっぱり、使い始めてから基さん、あいさつしてもあいさつしてくれなかったです。「このやろう」と思って。でも、やっぱり3割を打てたという、ある程度の納得の成績が残せて、そうしたらやっぱり認めてくれたのか、あいさつしてくれました。

徳光：

それは打率だけじゃないでしょうね。ダイヤモンドグラブ賞も取りましたからね。

高木：

そうですね。すごくやっぱりそのあいさつというのはうれしかったですね。

掛布雅之との対決で平松政次「エースのプライド」伝説

徳光：

当時はまだ、平松さんが現役でいらっしゃいましたので。今プロ野球ニュースでご一緒されていらっしゃいますけど。結構ベテランがいらっしゃいましたね、高木さんがそれこそレギュラーつかんだ時っていうのは。

高木：

平松さんというのは、やっぱり僕の中ではエースだったんですよね、その時も。

ピンチになって、阪神戦で。関根さんが出てきて、平松さんのことを「マサ」って呼んでたんですけど、「マサ、やめとくか？」って言ったんですよ。次、掛布さんで。

「いや次の掛布だけは行かせてください」と。それで決めてくださいと。

じゃあ分かったということで、関根さんが帰られた。

郄木：

で、もうね、爆発音ですよ。カーンって行って、センターバックスクリーンに放り込まれたんですけど。鼓膜が破れるかっていうぐらいの音がして。

打たれた瞬間に平松さんがマウンド降りて、同時に関根さんが出てきた。「かっこいいな」と思いましたよ。やっぱエースやなと思いました。そこで初めてプロのエースというか、やっぱり男としての勝負をしてるんだなっていうのを。

徳光：

映画のシーンですね。

高木：

のワンシーンを本当に見るような。

徳光：

登場人物全員かっこいいですね。

高木：

あのシーンはちょっと忘れられないですね。

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年9月9日放送より）