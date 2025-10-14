手越祐也、「400で高いって思っちゃう」値段に驚がく 下関の食堂 計量し尽くす「あさり塩ラーメン」
歌手・タレントの手越祐也が、きょう14日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00)に出演する。
【オモウマ写真】肩ロース300グラムを使った「牛肩ロースの重ね焼き」
前回の取材時、厳密な計量をポリシーとする店主の「計量するものは救われる」という名言が話題となった、山口・下関市にある食堂「オネット」が再登場する。久々に訪問すると、開店前から行列ができるほどの人気店になっていた。
9月からは新店舗での営業を開始。多忙ながらしっかりとした計量は不変で、新メニュー”あさり塩ラーメン”は、酒(10グラム)、藻塩(2.2グラム)、黒コショウ(0.1グラム未満)、ショウガ(1グラム)、ガーリックバターオイル(0.5グラム)、うま味調味料(0.2グラム)をお湯(190グラム)で溶き、仕上げにあさり(20グラム)をのせ、丁寧に計量して完成させる。一杯400円とお手頃価格だが、トマトパスタは250円という値段。手越も思わず「「400（円）で高いって思っちゃう」と驚く。
店主は客さんから「はかりを購入した」との報告も多く受けているそう。そしてそんな店主に、「はかり」を売るあの有名企業から連絡が。
このほか、山口県下松市の「ハア!!ホンマに飽きないしあわせ丼」が登場する。
