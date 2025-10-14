生後8ヶ月のチワワさんをお風呂に入れた飼い主さん。思った以上に『悪役顔』になってしまうまさかの光景は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：生後8ヶ月のチワワを『お風呂に入れた』結果→思った以上だった『悪役顔』】

生後８ヶ月の子犬をお風呂に入れた結果…

Xアカウント『@everydayChikuwa』に投稿されたのは、チワワの「ちくわ」くんのお姿。この日、ちくわくんはお家でお風呂に入れてもらったのだといいます。

思った以上に『悪役顔になる光景』に反響

どうやらちくわくんは、お風呂の中ではお湯を怖がってしまうものの、上がってしまえば途端に強気になるのだとか。

そしてシャンプーを頑張ったご褒美に手に入れたおやつを葉巻のようにくわえてお部屋を練り歩いていたというちくわくん。濡れた身体も相まって、なんだかハードボイルドな見た目に…。

飼い主さんのユーモアセンス光る『テーブルの下にデスチワワいるー！』というコメントも相まって、多くの人々を笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「デスチワワｗｗ」「なんかくわえてます？葉巻…？」「きゃーかわいい」「ゲラゲラ笑った」「お風呂上がりはハードボイルドなんですね」など多くのコメントが寄せられています。

顔芸もお手の物！？ユーモア溢れる光景が大人気

現在、生後8ヶ月のちくわくんはとっても表情豊かな男の子。ハードボイルドになってみたり、変顔をしてみたり、あざと可愛すぎる表情を浮かべてみたり…。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすちくわくんのお姿はチワワの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@everydayChikuwa」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。