タレントのヒロミが10月10日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、特製チャーハン＆ラーメンを作って妻の松本伊代に振る舞った。

（関連：【画像あり】店レベルの仕上がり ヒロミ、松本伊代に振る舞うチャーハン＆ラーメン）

「【ラーメン&チャーハン】自己流中華をママに振る舞ってみた！」と題した動画は、休日のヒロミ宅にYouTubeの男性スタッフたちが突撃取材するというもの。「本当のオープンキッチン。何故かというと、外なんだから」と言ってヒロミが紹介したのは、屋根が付いた屋外のキッチンスペースだ。大きな鉄板にアメリカンサイズの3口のガスコンロのほか、チャーハンを作るためだけにわざわざ設置したというプロ仕様の超高火力バーナー「ドラゴンバーナー」まで備えられていた。

なぜ、外にキッチンスペースを設けたのか？ その理由についてヒロミは「家の中でやると臭いから」といい、「誰かが料理をするって言っても家の中でガチャガチャやると、なんか嫌じゃん？ だから外に作った」と説明した。

そんなキッチンスペースでこの日作るものといえば、もちろんチャーハンだ。それに加えて「出来合いのラーメンにちょっとアレンジを加えたやつを今日は作ろうかな」と特製ラーメンを作ると意気込み、「これはママ曰く『うまい』って言ってた」と自信を覗かせた。

「なんでお前たちに作ってるんだかわからないけど（笑）」とスタッフらにぼやくヒロミ。「普段はママしかいないから、ラーメンチャーハン作っても『チャーハン5口でいい』とかさ。5口のチャーハン作れるかよ（笑）」と言いながら、ナルト、ネギ、チャーシューを包丁でカットしていった。そしてドラゴンバーナーで熱した中華鍋に卵とご飯、細かく刻んだ具材を入れて手際よく炒めていき、お皿に盛ればチャーハンの完成だ。さらに、ラーメンを手掛けている際には松本も様子を見に来て、「大変そうですね」とニッコリと微笑んだ。

その後、大量のニラを使用したラーメンも出来上がり、バルコニーのテラス席で実食することに。スタッフが美味しそうに食べる中、松本もラーメンをすすり「美味しい。本格的」「お店みたい」と太鼓判を押した。チャーハンの味を認めつつも、「最新のヒットはやっぱりこのニラそばだね」と絶賛。妻からのお墨付きに気を良くしたのか、ヒロミは「中華屋やろうかな（笑）」と話していた。

本動画に対し、コメント欄には「何でも出来るしセンスが最高」「チャチャっと作っちゃうヒロミさんはカッコいいし、食べた後の伊代さんのリアクションは可愛すぎます～」「器用だから何でも出来ちゃうから凄いな」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）