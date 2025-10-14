日本一に輝いたこともある、五島市のボディビルダー。

大阪から新たな環境を求めて移住。プロの世界を目指し、己の体を鍛え上げます。

筋骨隆々の肉体。

100キロのバーベルを軽々と持ち上げます。

筋肉の付き方や美しさを評価する種目で “日本一” に輝いたこともある、乃一 貴保さん 30歳。

（乃一 貴保さん）

「見た目でちゃんと(筋肉が)付いてるか、わかるじゃないですか。正しい努力をしたら、ちゃんと結果がついてくるのが魅力」

離島の五島から目指すのは、世界の舞台。

その一歩、"プロのボディビルダー" となるために、日々トレーニングに取り組みます。

1年ほど前に五島市に開業した自身のジム。

毎日、2時間のトレーニングに励みます。

この日のテーマは、胸の上部と肩。

胸を鍛えるための「インクラインベンチプレス」では、122.5キロのバーベルを11回持ち上げます。

肩を鍛えるだけでも、7種類もあります。

（乃一 貴保さん）

「関節で上げようとすると痛める。肩に力が入った状態を作って、そこから動かすというのを意識してやっている」

鍛え上げて、日本一も経験した肉体。

ですが、困ったことも…。

（乃一 貴保さん）

「ちょっと歩いている時の股ずれと、寝てる時の無呼吸。あごが筋肉で詰まるので、仰向けで寝ているとウッてなって苦しくて起きます」

大阪出身の乃一さん。

幼い頃から格闘技に取り組み、高校2年生の時にはプロボクサーに。

しかし、20歳の時に目を負傷。

引退を余儀なくされました。

（乃一 貴保さん）

「右目がほとんど見えていない。これぐらいの距離じゃないと見えない。ボクシングやるには、結構 致命的。ショックでした」

その後 “身体が変化していく楽しさ” などから、筋トレにのめり込み、ボディビルの道へ。

世界で戦うプロ選手を目指すようになりました。

"プロ" になるには大会で優秀な成績を残し、国際団体が発行する「プロカード」を取得しなければなりません。

このカードを手にして初めて、世界一をかけて争う大会に出場できるようになります。

乃一さんが指導者や設備など、恵まれた環境にあった大阪を離れ、五島市に移住したのは、おととし。

大会で思うように結果を出せない中、妻の芳さんから環境を変えることを勧められたのがきっかけでした。

（妻 芳さん）

「プロになるための大会に挑戦して、階級別で3位。やれることは全部やっていた。もっと集中できるように、今度は環境を整えなきゃいけないってなった時、結婚して五島に来ればサポートができるという話をした」

五島市出身の芳さんは、すでに地元にUターンしていて、2人は遠距離恋愛を続けていましたが、移住を機に結婚することに。

芳さんは現在、化粧品などを製造する「五島の椿」で広報を担当し、ツバキ農園で実の収穫も行うなど、マルチに活動しています。

乃一さんの大会は主に東京で行われるため、移動は1日がかりに。

ただそれ以上に、のどかな環境はメリットになっているそうです。

（乃一 貴保さん）

「きょうすごいきれいでいい感じ。大阪にいて絶対見ることできないと思うので、ここでしか見れないのですごく好きです。開けたところにいたら体も大きくなるかな」

島でお気に入りの場所の一つが、香珠子海岸です。

きれいな海と豊かな自然。

騒音や人ごみがなく、競技に集中できる環境で伸び伸びと成長できていると実感しています。

そして、妻の芳さんがそばにいることも…。

（乃一 貴保さん）

「(ストレスを感じると)コルチゾールというホルモンが分泌されて、筋肉を分解してしまうので、なるべくストレス感じないように生活したほうがいい。ストレスなく生活できている」

（記者の質問）

「やっぱり移住して良かったなと感じることはありますか」

（乃一 貴保さん）

「川が好きなんですけど、川の近くを歩けるのは嬉しい」

（妻 芳さん）

「私がいることって言え！」

トレーニングのあとは、すぐに食事の時間です。

（乃一 貴保さん）

「鶏と米とアーモンドです。トレーニングをして体の栄養が枯渇しているので、栄養をちょっと多めに入れたいという感じで、ご飯多めです」

1日の食事は白米(炊く前565グラム)、鶏むね肉約800グラム、卵7個にアーモンドが中心。これを6回に分けて食べます。

自分で調理を行い、パサつく鶏むね肉はミンチにして、食べやすくするように工夫しているそうです。

食事の内容や量などは、オンラインでイギリス人のコーチに報告。

徹底した管理を行っています。

自身のトレーニングを終えた夕方。

乃一さんは、パーソナルトレーニングの指導を行います。

島の人たちにも、自分の体と向き合う楽しさを伝えます。

（1年前から通っている人）

「非常にわかりやすくて、しっかり私に合わせてメニューを組んでもらって非常にありがたい。体つきは明らかに締まった」

（乃一 貴保さん）

「高校生とかの若い子に筋トレの知識を教えたい。

変な情報に惑わされずに、正しい筋トレをしてほしい」

人間離れした肉体美が求められる種目へと、来シーズンから戦いの舞台を変える乃一さん。

（乃一 貴保さん）

「今やらないといけないのはそのプロになるというところ。最終的にはボディビルで世界一になりたい」

五島の豊かな自然をエネルギーに。

世界を目指し、筋肉の量や形をさらに極めていきます。