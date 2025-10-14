◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦でブルワーズは、先発に救援左腕のアシュビーを起用することを発表した。前日１２日（日本時間１３日）には発表していなかった。

２７歳左腕のアシュビーは今季自己最多４３試合に登板。５勝２敗３セーブ、６ホールドをマークした。ポストシーズンではここまで４試合に登板。カブスとの地区シリーズ第２戦でもオープナーを務めたが、２回途中３失点だった。

ドジャース・大谷翔平投手（３１）はこれまで３打席で対戦して長打こそないが、２打数２安打、１四球と全打席で出塁している。大谷はフィリーズとの地区シリーズの４試合では１８打数１安打の打率５分６厘とブレーキ。１９打席で左腕との対戦が１６度あり「左打者にとっては思い通りにいかなかった」と振り返っていた。

マーフィー監督はアシュビーの先発起用について「経験があるし、最近もやっている。ケーニッグは後半の方が向いている。アシュはよく使っている。だから１イニングか、（７番の）マンシーまでか、そういう考えになる」と説明した。

フィリーズが見せた“大谷対策”に関して指揮官は「サンチェス、ルサルド、スアレスのような（左の好）投手に苦しむのは大谷だけではない。彼らは非常に優秀な投手たちだ。だから私は大谷が苦しんでいるとは考えていない。これは野球だ。３０打席、５０打席で数字が出ないこともある。だが、私は大谷が苦しんでいるとは思わない」としたが、「ただ、可能ならば左投手をぶつけたい。９５マイル（約１５２・９キロ）以上でインコースに投げ込む左投手は難しい。偉大な打者への攻略法はいつも同じだ。ベーブ・ルースでも同じだ。内角に強く投げれば外が空くこともある。内角に連投するか、変化球を混ぜるか、駆け引きだ。そして我々はそれをやる」と不敵な笑みを浮かべた。