女優の天海祐希（58）が13日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後6・30）に出演。ロケやスタジオでの収録時にお弁当を食べる際の必需品を明かした。

天海がゲスト出演したのは恒例企画「秘境で飲食店探しの旅」。訪れたのは「トトロ」の舞台と言われる埼玉・東京の県境にある狭山丘陵の大自然で、爆笑＆爆食のド根性歩き旅を行った。

うなぎや海鮮に定評がある和食料理店「うなぎ尽徳」を訪れ、天海とサンドウィッチマン・伊達みきおは「海老天重」、相方・富澤たけしとドランクドラゴン・塚地武雅は「うな重徳上」を注文した。

あまりのおいしさに衝撃を受ける4人。うな重を食べていた富澤が山椒をかけると、天海は「私ね、ロケとかスタジオもそうなんですけど、お弁当いただく時あるじゃないですか」と切り出した。

ロケやスタジオ収録でお弁当を食べる時には「それに粉山椒を持っていくんですよ。超いいよ!マイ粉山椒ね」と告白して驚かせた。粉山椒をかけることによって「どんなお弁当も料亭の味になる。これ凄いですよ。ぜひやってください」と3人におススメした。