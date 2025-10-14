【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１２日、ウクライナによるロシアへの長距離攻撃を可能とする巡航ミサイル「トマホーク」を供与する可能性を示唆した。

対露圧力を強め、停滞する和平協議を進める狙いがあるとみられる。

大統領専用機内で記者団に語った。プーチン露大統領に対し、「もし戦争が終わらなければ、トマホークを（ウクライナに）送ると（プーチン氏に）伝えるかもしれない」と語った。

国境から離れた露領内も射程に収めるトマホークについて、トランプ氏は「新たな攻撃の一歩だ」と強調し、ロシアについて、「彼らはトマホークを向けられたいのか。そうだとは思わない」と述べ、トマホークの供与を巡って露側と協議する可能性にも言及した。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１２日放送の米ＦＯＸニュースの番組で、トマホークが供与された場合の標的について、「軍事目標だけだ」と説明し、「（供与を）期待している」と語った。

トランプ、ゼレンスキー両氏は１１、１２日に２日続けて電話で会談し、トマホークの供与や防空能力の強化について協議したという。