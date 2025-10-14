見事に裏切られた担当者の思惑「たった10年で、そんなに変わるわけがない」…じつは、「たえず進化し続けている」日本酒づくり。その驚愕の舞台裏

1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきたブルーバックス。本連載では、そんなブルーバックスをつくっている編集部メンバーによるコラムをお届けします。その名も「ブルーバックス通信」。どうぞお楽しみください！

日本酒を「酒瓶の形」で選ぶ

「火星に微生物が存在していた可能性を示す痕跡を発見した！」

9月13日にNASAが発表したこのニュースが、世界を駆け巡りました。去年7月、火星探査車がクレーターを調査中、かつて水が存在したと考えられる場所で岩に数mmの斑点を発見。X線や紫外線で分析したところ、鉄や硫黄の化合物に加え、有機物も検出されたというのです。

生命を支える資源が揃っていたことを示すこの発見は、火星でも生命が存在した可能性を浮かび上がらせました。ブルーバックス編集部員としても、大いに続報が気になるところです。

さて、今月の新刊『最新 日本酒の科学 水・米・麹の伝統の技』の表紙に、（おそらく）初めてブルーバックスのマスコットキャラである火星人が登場しました。

この純米大吟醸、味わいはいかに？ もちろん、オリジナルの火星人日本酒ではありませんが、表紙に写っている酒瓶には本物の日本酒が入っています。

シリーズ装幀を手がけてくださっているデザイナーの芦澤泰偉さんの素敵なアイディアを受けて、表紙となる写真を撮るために、私は「かっこいい黒い酒瓶」を探しに某小売店へ走りました。日本酒のラベルは言うまでもなく、瓶まで色も形も実にさまざま。

ふだんなら精米歩合や味わいを基準に選ぶところですが、今回は“ジャケ買い”ならぬ“ビン買い”。棚にずらりと並ぶ瓶とにらめっこしながら、「いかに形が美しく、黒が映えるか」にこだわって選び抜きました。

次は胴ラベル。和紙の質感を出すために専門店へ足を運び、模造紙大の和紙を購入しました。実際に使うのは10cm角ほどですが、ただカッターで切るだけでは味わいが出ません。店員さんに教わった「筆で水を引いて柔らかくしたところを破り切る」方法で、毛羽立ちの残る和紙らしい風合いを出しました。

ここまできたらあとは簡単です。編集部に帰ってきて、ひたすら火星人を描きます。いや、私は何をやっているのでしょう……!?

「伝統的酒造り」を守るための科学

本書の初版『日本酒の科学』は、2015年に刊行されました。改訂版の企画が持ち上がってまもなく、「日本の伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されるという、これ以上ない嬉しいニュースが舞い込んできたのです。

改訂といっても、「日本酒」そのものが、この10年で大きく変わるわけではないーー当初はそう考えていました。ところが、コロナ禍で国内の消費量が減少し、さらに近年の酷暑や異常気象が重なるなかで取材を重ねるうちに、日本酒の味や酒造りの技を守り続けることの難しさを、あらためて痛感させられることになりました。

水、米、麴。

この3つの原料から、これほど多彩な味わいと香りを生み出す日本の酒造り。その再現性を守るために、酒蔵や研究所など、酒造りに関わるすべての人々が日々、挑戦を重ねています。新しい麴や酵母の研究が進められ、味わいはたえず進化を続けている……。 本書には、そうした科学と現場の舞台裏が描かれています。

「宇宙酒」が造られる日も近い!?

また、初版に引き続いて最新版の監修も務めてくださった菊正宗酒造総合研究所長の高橋俊成さんからは、「宇宙環境を利用した日本酒づくり」という興味深い話題も伺いました。

なんと、酵母や麹菌といった微生物を小型衛星で打ち上げるというのです。宇宙の微小重力下で発酵させ、その特性を解析するのが目的です。

まさに「宙（そら）飛ぶ微生物」。

ちょうどそのころ、同じく今月の新刊である『空飛ぶ微生物』のゲラを必死にチェックしている担当編集・K.Yの背中を横目に、私は内心ニヤついておりました。これはまさに、裏話……。いかに微生物がわれわれの生命環境に寄与しているのか。ぜひ併せてご覧ください。

さて、この研究が進んだ暁には、“宇宙由来”の日本酒がどんな味になるのか、ぜひ飲んでみたいものです。話はさらに飛躍しますが、火星に本当に微生物がいたとしたら……。その菌で日本酒を造る未来だって、夢ではないのかもしれません。

校了のお礼をお伝えした際、高橋さんからは「学会で面白い研究の話が聞けました。次の改訂版のネタになりそうです」というお返事をいただきました。すでに次の10年を見据えていらっしゃることに、驚きと感銘を受けました。

担当編集としても、日本酒ファン（酒呑み）としても、これからも“健康第一”を合言葉に、日本酒を楽しみ、その魅力を伝え続けていきたいと思います。

(E.M）

