もはや、天然ウランで無理なら、「濃縮」するしかない…若き物理学者がこだわった、濃縮ウランのさらに上をいく、驚愕の発想

フレデリック・ジョリオ＝キュリーの功績

アメリカのコロンビア大学でエンリコ・フェルミたちが、天然ウランによる連鎖反応を実現するために減速剤の研究に勤しんでいるころ、パリのフレデリック・ジョリオ＝キュリー（1900〜1958 ）は、研究仲間のハンス・ハルバン（1908〜1964年）とルー・コワルスキー（1907〜1979年）とともに、フェルミの実験と同じような実験を試みていた。

なんといってもジョリオの強みは、義母であるマリー・キュリーが設立したラジウム研究所でいつでも放射性物質が手に入り、中性子源をたやすく得られるという点にあった。

ジョリオらの実験はみごとに成功し、ウラン235の核分裂から間違いなく二次中性子が放出されていることを確認した。

彼らはその後も実験を繰り返し、1939年4月、ついにウラン235の原子核1個が分裂を起こすと、平均3.5個の二次中性子が放出されていることを発見した（註：この値はのちに2.6に訂正されるが、その訂正値が問題となる件については後述する）。

1回の核分裂で2個の二次中性子が放出され、そのどちらもが必ず他の原子核を分裂させるという保証があれば、核分裂の回数はネズミ算式に増加していく。

また、1回の核分裂でたった1個の二次中性子が放出されるのみであっても、それが必ず他の原子核に吸収されて核分裂を引き起こすならば、核分裂の回数は時間的に増加はしないものの、連鎖反応は一定の割合で持続する。

ジョリオら3人が、核分裂1回あたり平均3.5個の二次中性子が放出されていることを確認したということは、二次中性子が装置の外に逃げていかないように工夫しさえすれば、連鎖反応が可能であるばかりか、分裂回数をネズミ算式以上の割合で増加させることが可能であることを示唆している。

ジョリオたちがおこなった実験はあくまでも二次中性子の確認にとどまり、連鎖反応が持続することを確認したものではなかったが、分裂1回あたり平均3.5個の二次中性子が放出されるという事実の発見は、きわめて意義の大きいものであった。

平均2個ではなく、3.5個であるという点がミソである。なぜか？

2個じゃないところがミソ…2個では、連鎖反応を起こすのに心許ないから

その理由はこうである。

純粋な理論的考察からだけでも、中性子の系外への漏れや原子核による中性子の無駄食いなどを考慮に入れると、分裂1回あたりに放出される二次中性子数が2個であると、連鎖反応が持続することはあっても分裂回数がネズミ算式にアッという間に増加する見通しは立たなくなってしまう。

膨大な数の原子核が連鎖反応によってきわめて短時間内に核分裂を起こさないかぎり、爆発的にエネルギーが放出されることはなく、したがって爆弾とはなりえない。

1回の分裂あたり平均3.5個の二次中性子が放出されるということは、中性子の系外への漏れや原子核による中性子の無駄食いなどを考慮に入れてもまだ余裕を持つことができ、連鎖反応が分裂回数をネズミ算式に急増せしめることが大いにありうるのだ。

それにしても、1938年の暮れに核分裂が発見されてからわずか5ヵ月足らずでここまで漕ぎ着けたということは、驚嘆に値する。

ジョリオらは早速、この発見を「ネイチャー」誌に投稿した。

時間とエネルギーの「もどかしい」関係

パリのフレデリック・ジョリオたちが、実験を通して分裂1回あたりに放出される二次中性子の数が平均3.5という結論を出したが、この値は楽観的なものであり、実際の値は2.6であることがのちに判明した。

2.6という値は当然、厳しい条件である。

核分裂から出てきたばかりの二次中性子のエネルギーは高く、そのような中性子が1回や2回程度、水中の水素原子核（陽子）と衝突したぐらいでは、熱中性子領域のエネルギー（0.03電子ボルト）にまで下がることはとても期待できない。

計算によれば、100万電子ボルトのエネルギーを持つ高速中性子が水中の水素原子核と弾性衝突を繰り返してエネルギーが0.03電子ボルト程度の熱中性子になるまで減速されるためには、高速中性子は平均18回もの衝突を繰り返さなくてはならない（1個の高速中性子が、必ずしも18個の異なった水素原子核と衝突するとは限らない。他の水素原子核とぶつかった後に、ふたたび同じ水素原子核にぶつかる可能性もある）。

水中でどれほど速く中性子が走ったとしても、18回も水素原子核と衝突を繰り返すにはそれ相応の時間を要する。時間がかかるということは、連鎖反応の進行速度が落ちることを意味する。

連鎖反応の進行はきわめて速やかに起きないかぎり、エネルギーを一挙に放出させることは難しい。さらに、高速中性子のスピード（運動エネルギー）は衝突のたびに徐々に減少していくことを示している。

もう一つ、より深刻な問題がある。

フェルミの実験が失敗に終わった原因

それは、中性子が水に含まれている水素原子核（陽子）にぶつかっても必ずしも弾性衝突を起こさず、核力によって陽子とガッチリとくっついてしまい、「重陽子（デュートロン）」を形成してしまうという問題である。

いったん重陽子を形成してしまったら、その中性子が陽子から離れることはまずない。中性子と陽子によるこの原子核反応は、どんなエネルギーを持つ中性子に対しても起こるが、やはりエネルギーの小さい中性子のほうが反応を起こしやすく、したがって高速中性子が水によって熱中性子にまで減速された後でもこの反応は起こる。熱中性子が陽子とくっついて重陽子になってしまう可能性があるのだ。

すなわち、減速材として使用する水もまた中性子を吸収してしまい、中性子を無駄食いしてしまう確率が高いのである。さらに中性子の系（装置）外への漏れを考慮に入れると、連鎖反応の持続はますます難しくなってくる。

フェルミの最初の連鎖反応確認実験が失敗に終わったのは、このあたりの事情に原因があった。

高まる「濃縮ウラン」への期待

天然ウランのほとんどがウラン238からできていることから、天然ウランを用いて核分裂連鎖反応装置を作るかぎりは減速材は必須となる。

その一方、減速材の存在は連鎖反応の進行を遅くするため、一瞬のうちに大量の分裂エネルギーを放出させることができなくなるという矛盾を抱えていた。

とにかく、必要とされるウラン235の、天然ウラン中の含有率がわずか0.7パーセントとはあまりにも小さすぎる！

そこで当然、考えられたのが、「なんとかして核分裂可能なウラン235の含有率を増加させる方法はないものか」ということである。

何度も強調しているように、ウラン235もウラン238もともにウランであるから、二つのウラン・アイソトープを化学的に分離することはできない。ウラン235とウラン238の違いはその質量（重さ）であり、ウラン238のほうがウラン235よりほんのわずかだけ重い。

この質量差を利用してアイソトープの分離に成功したのが、アーサー・デンプスター（1886〜1950年）の考案になる質量分析器*であるが、問題は、たとえ純度100パーセントであっても1gや2g程度のウラン235を得ただけでは、とうてい原子爆弾の製造にまでは及ばないことである。

逆に、量さえ多ければ、純度100パーセントのウラン235を得る必要はない。

天然ウラン中のウラン235の含有比（純度）を、0.7パーセントより大幅に増加させることができれば、減速材を使用しなくても、分裂連鎖反応によって核分裂の回数は短時間のうちに増加していくだろう。

ウラン238とウラン235の混合体でありながら、ウラン235の純度が天然ウランのそれよりも相当に高くなっているものを「濃縮ウラン」とよぶ。結局、原子爆弾の実現は、濃縮ウランの製造にその成否がかかることになる。

「100パーセントのウラン235」にこだわったフリッシ

1940年頃のオットー・フリッシ（前年までニールスボーア研究所の研究員をつとめ、叔母のリーゼ・マイトナーと核分裂発見に寄与した）が、フェルミの連鎖反応確認実験（当時はまだ成功していない）について、どの程度精通していたのか筆者にはわからないが、フリッシは減速材なしで純度100パーセント（濃縮度100パーセント）のウラン235だけによる分裂連鎖反応を考えた。

ウラン235は前述のとおり、高速でも中速でも低速でも、どんなエネルギーを持つ中性子に対しても核分裂を起こす。

したがって、連鎖反応を引き起こすために減速材など必要ではない。減速材なしなら減速時間を省くことができ、連鎖反応は急速に進行するはずである。

純度100パーセントのウラン235を使って、高速中性子のままで連鎖反応を引き起こすことができれば、ネズミ算式以上の割合で連鎖反応が進行していく可能性が高くなる。しかも、減速材を使わないので連鎖反応の進行速度も大きくなり、膨大な数の原子核がアッという間に分裂を起こし、膨大な数の分裂片が飛び散って爆発現象が起きることになる。

フリッシが考えたのは、ならば純度100パーセントのウラン235をいったいどれほど用意すればよいのか、ということだった。

次回は、フリッシが求めた「きわめて短い時間内（10万分の1秒以下）に膨大な数の原子核が分裂を起こすために必要なウラン235の最小量」、すなわち「臨界質量」についての解説をお届けします。

