ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

韓国ストリート感漂う！【フィラ】の裏起毛パーカーで秋冬コーデを格上げする Amazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


しっかりとしたリブの付いたアメカジ、スポーツテイストのスウェットパーカー。フロントには、さり気ないシンプルなブランドのワンポイントロゴを刺繍。オーバーサイズのシルエットが、トレンドの韓国、韓流ストリートテイストを演出する。滑らかに肩のラインが落ちるドロップショルダーを採用、ビッグシルエットで着用できる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


裏起毛素材を採用し、程よい厚みと柔らかな肌触りを実現。秋冬シーズンにぴったりの快適な着心地となっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


肩のラインが落ちるドロップショルダーを採用し、トレンドのビッグシルエットを楽しめるデザインに仕上がっている。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


フロントにワンポイントロゴを刺繍。シンプルながらアメカジやストリートスタイルに映える一着となっている。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


男女兼用で幅広いコーデに対応。ジョガーパンツやデニムはもちろん、チェック柄のパンツとも好相性を発揮する。