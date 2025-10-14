ゆったりシルエットが魅力！【フィラ】のユニセックススウェットパーカーで快適に着こなせる Amazonで販売中！
韓国ストリート感漂う！【フィラ】の裏起毛パーカーで秋冬コーデを格上げする Amazonで販売中！
しっかりとしたリブの付いたアメカジ、スポーツテイストのスウェットパーカー。フロントには、さり気ないシンプルなブランドのワンポイントロゴを刺繍。オーバーサイズのシルエットが、トレンドの韓国、韓流ストリートテイストを演出する。滑らかに肩のラインが落ちるドロップショルダーを採用、ビッグシルエットで着用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
裏起毛素材を採用し、程よい厚みと柔らかな肌触りを実現。秋冬シーズンにぴったりの快適な着心地となっている。
肩のラインが落ちるドロップショルダーを採用し、トレンドのビッグシルエットを楽しめるデザインに仕上がっている。
フロントにワンポイントロゴを刺繍。シンプルながらアメカジやストリートスタイルに映える一着となっている。
男女兼用で幅広いコーデに対応。ジョガーパンツやデニムはもちろん、チェック柄のパンツとも好相性を発揮する。
