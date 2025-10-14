タレントの朝山すずさんがインスタグラムを更新し、第一子妊娠を報告した。今年5月に関東サッカーリーグ1部・東京ユナイテッドFCのFW野田武瑠選手との結婚を発表した朝山さんの妊娠報告に、お祝いの声が寄せられている。



【写真】「可愛いママとイケメンパパ！」第1子妊娠を報告した朝山すずさん、野田武瑠さん夫妻

朝山さんは、「いつも応援してくださる皆さまへ」と切り出した上で「私ごとで恐縮ですが、このたび新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」として妊娠を報告。あわせてアップされた複数枚の写真では、大きくなった朝山さんのお腹に野田選手が手を当てている姿も。



また、朝山さんは、妊娠報告が遅れた経緯も説明。「実は、すぐに発表を…という憧れがあったものの、切迫…診断され、入院と自宅安静、薬での療養を繰り返す日々が続いていました」と妊娠中の状態を明かしていた。「本当はもっと早く皆さまにお伝えしたかったのですが、小さな命がどうなるかわからない中で発表することができず、ようやく今、この瞬間にお伝えできることを心から嬉しく思っています」と喜びをつづった。



SNSでは、「やったねぇ 心からおめでとう」「素敵なマタニティライフをね」「体調に気をつけて過ごしてね」「Happyな報告をありがとう！！」「可愛いママとイケメン（イクメン）パパの元に生まれてくる子はきっと素敵な子なんだろうな」などのコメントがあった。



朝山さんは、フィールドルーム所属のモデル・タレントで、バイク王公式アンバサダーも務める。野田選手はモデルも務めているサッカー選手。山梨学院高校時代は10番を背負い、2020年度全国高校サッカー選手権優勝に貢献した。現在は関東サッカーリーグ1部・東京ユナイテッドFCでプレーする。