タレントの青田典子さんがインスタグラムを更新し、58歳の誕生日を迎えた近影を投稿した。歌手の夫・玉置浩二さん（67）と誕生日ケーキを囲み、にっこりを微笑む写真を公開した。



【写真】「幸せな誕生日」58歳の誕生日祝いに笑みを浮かべる青田典子さんと玉置浩二さん

青田典子さんは「熊本城ホール公演で、誕生日のお祝いをしてもらいました」と報告した。ピースマークを見せる青田さんと、その横顔を見つめて満面の笑みを浮かべる玉置さんという構図の写真は、まさに幸せオーラ満載の一枚となっている。また青田さんは「素敵なプレゼントもいただいて、幸せな誕生日を迎えることができました」と続け、喜びをにじませていた。



SNSでは、「お二人の幸せそうなお顔と空気感 本当に素敵なお二人」「おふたりの笑顔にこちらも温かい気持ちになりました」「お二人でずっとずっとずっと健康でお幸せに」「めちゃくちゃいいお写真 理想のご夫婦」「典子さんの美しい笑顔と典子さんを見つめる玉置さんの優しい笑顔 素敵です」「何かほのぼのして温かさが伝わってきます」などのコメントがあった。



青田さんはアイドルグループ「C.C.ガールズ」初代メンバー。さらに164センチの長身と抜群のスタイルを生かしてグラビアや写真集でも活躍し、映画やドラマにも出演した。2010年に玉置浩二さんと結婚した。