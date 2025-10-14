お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（53）13日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後6・30）に出演。ドラマ共演したベテラン俳優の印象を語った。

恒例企画「秘境で飲食店探しの旅」で塚地と女優の天海祐希がゲスト出演。訪れたのは「トトロ」の舞台と言われる埼玉・東京の県境にある狭山丘陵の大自然で、爆笑＆爆食のド根性歩き旅を行った。

2人は16日にスタートする同局ドラマ「緊急取調室」（木曜後9・00）で共演しており、塚地は主演の天海について「本当に頼りになる」と撮影現場を振り返った。

また「男性キャスト陣がおじさま連中なんですけど、おしゃべりで…ずっと笑ってるタイプなんです」と、俳優の小日向文世、でんでんの名前を挙げた。その2人が「本番直前までずーっと“ねぇねぇねぇ”みたいな話をずっとしてる」とし「それを天海さんが“はい、行くよ!”って言って。本当に頼りになる」と出演者を引っ張ってくれているとした。

天海は小日向とでんでんについて「かわいいんですよ。本当に素敵な。本当かわいらしい」と笑みを浮かべた。塚地も「本当フラットでナチュラルな…。どちらかというと、その2人とか、田中哲司さんとか怖そうでしょ?一瞬。でも、もう全然フランクな」とイメージとは違う一面を明かした。