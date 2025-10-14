◆第３８回マイルチャンピオンシップ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１３日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）

第３８回南部杯・Ｊｐｎ１は１３日、盛岡競馬場で１６頭（ＪＲＡ７、岩手６、他地区３）が争った。４番人気のウィルソンテソーロ（川田）が直線で力強く抜け出し、４馬身差でＪｐｎ１・２勝目を挙げた。連覇の懸かるＪＢＣクラシック（１１月３日、船橋）を視野に入れる。２着に初ダートのシックスペンスが続き、４着までをＪＲＡ勢が占めた。

力が違った。ウィルソンテソーロは４コーナーにかけ、いつでもはじける手応えで先行馬３頭の背後に進出。直線で外へと持ち出されると、温存した末脚を一気に解き放ち、後続に４馬身差をつける圧巻のパフォーマンスを披露した。

昨年のフェブラリーＳ（８着）以来のマイル戦だったが、川田は「世界でも戦いながら１８００、２０００メートルと走って来ている馬ですが、１６００メートルが一番ちょうどいいと常々思っていました」と昨年の佐賀でのＪＢＣクラシック以来となるＪｐｎ１・２勝目を振り返った。

ライバルに経験値の違いを見せつけた。昨年、今年と参戦したドバイ・ワールドＣでは世界の強豪相手に４、７着。コリアＣ（２着）や、サウジＣ（４着）でも好走。６歳を迎えた今でも、高木調教師が「まだまだ伸びしろがありそう」と言うほどのポテンシャルを秘める。

今後について高木師は状態次第としつつ、「ＪＢＣ（クラシック）には登録しようと思います」と見通しを語った。２３年マーキュリーＣを勝って以来の盛岡で、再びファンを熱くさせたキタサンブラック産駒の進撃はまだ続きそうだ。（石行 佑介）

◆ウィルソンテソーロ 父キタサンブラック、母チェストケローズ（父アンクルモー）。美浦・高木登厩舎所属の牡６歳。北海道日高町・リョーケンファーム（株）の生産。通算２５戦９勝（うち地方１０戦５勝、海外４戦０勝）。総獲得賞金は８億８７０３万３４００円（うち地方３億７０００万円、海外３億７４２２万１４００円）。主な勝ち鞍は、かきつばた記念、マーキュリーＣ、白山大賞典（すべてＪｐｎ３、２３年）、ＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１（２４年）。馬主は了徳寺健二ホールディングス（株）。