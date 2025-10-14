◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦 ブルワーズ―ドジャース（１３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第１戦の試合前会見に両軍監督・選手が１３日（日本時間１４日）出席した。

同シリーズで両軍が対決するのは２０１８年以来７年ぶり。ブルワーズは３勝４敗で敗退したが、先発を早めに代えて継投で勝負する戦略を多用した。

当時もメンバーだったブルワーズ右腕Ｆ・ペラルタは「似た感じがあると思う。でも間違いなく、このチームは違うと感じる。クラブハウスでの雰囲気や、選手同士の関係の作り方が良くて管理の仕方も違うと思う。監督やコーチングスタッフはチームにとってベストだと考えていることをやってくれている」とコメント。当時は中継ぎを多めにそろえ、ド軍に対抗したが、最終的には層の厚さの違いで敗れた。「どれだけ中継ぎを使って先発と入れ替えたかははっきり覚えていないが、ブルペンと先発を何度も行き来していたことは覚えている。楽しかった。だから今回もうまくいくようにしたい」と自信を見せていた。