ブルワーズとドジャースの間で争われるナ・リーグ優勝決定シリーズは13日（日本時間14日）に開幕する。ブルワーズの剛腕新人ジェイコブ・ミジオロウスキーが大谷斬りに意欲をみせた。

地区シリーズ第5戦ではリリーフで登場し、4イニングを鈴木誠也に打たれたソロの1点のみに抑えた23歳。7月8日（日本時間9日）のドジャース戦では大谷にカーブを本塁打にされたものの、すぐに立ち直り、6回を1失点12奪三振で勝ち星を得た経験がある。

12日（同13日）、本紙の単独取材に応じたミジオロウスキーはその対戦を振り返り、「（本塁打の）2打席後に同じカーブで三振も取った。いいことも悪いこともあるさ。でも、また対戦できるのは楽しみだよ」と屈託のない笑顔。怖いもの知らずのルーキーは「（大谷の）スイングを見ながら、その場で対応していくつもり」と久々の対戦が待ちきれないようだった。

ルーキーながらオールスターにも選ばれたミジオロウスキーだったが、球宴以降は防御率5.36。「ちょっとした不運もあったし、相手に研究されたっていうのもあった。ルーキーイヤーなら当然のこと。どう修正していくかを考えていた。結果的にはちゃんと乗り越えて、いい形で終われたと思う」と不振の時期を振り返ると、「（ルーキーの壁を）越えたと思う。今の自分には満足してる」と現状に自信をもせる。

「数え切れないほどワールドシリーズを観てきたし、ロッカールームの全員が優勝を夢見てると思う。だからこそ楽しみなんだ」今シリーズでも重要な場面での登板を任されるはずのルーキー右腕から目が離せない（ミルウォーキー・杉浦大介通信員）