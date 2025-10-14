10月14日（火）よる10時 日本テレビ系にて放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。今回はスタジオゲストに田中麗奈、野々村友紀子を迎える。

「24秒後、三日月の夜に東京スカイツリーを見たくなる」「35秒後、満月の夜に牛久大仏を見たくなる」「15秒後、鳥取県の唐揚げ屋さんが心配になる」など、全国各地からさまざまな新知識＆新情報が到着。田中をはじめスタジオ一同が「危ない！」と声を上げてしまう唐揚げ屋店主の驚きの行動とは？

レストランやカフェなど、店になんとなく飾られている絵画に鑑定額100万円を超えるものはあるのか？そんな素朴な疑問から、いろんな店を飛び込みで訪ね絵画を鑑定。美術に造詣が深いと自称するみやぞんが、目利きの鑑定士とともに店をめぐる。あの有名な人気番組とよく似た企画で、VTRでは同じBGMまで流れるとヒコロヒーは「ちゃんとあの音楽流してる」、せいやは「このBGM使うな」とツッコむ。

みやぞんと鑑定士は絵画を飾っている店に突撃し、目ぼしい絵画を見つけて先方が頼んでもいない鑑定を敢行。鑑定額100万円を超える絵画は発見されるのか!? みやぞんと鑑定士があらゆる手段を使って捜索していくと、思わぬ展開が待っていた！

ストリートビューで見られる世界各地の風景写真を見て、一瞬にしてその場所を突き止めてしまう達人2名が登場。達人は、美しい景色からごく普通の街の風景まであっという間に、どの国のどの辺りなのかをピンポイントで特定。そのスゴ技に一同はビックリ。

その驚異的な能力を徹底検証。達人に、せいやがSNSにアップした自撮り動画から撮影場所の特定に挑戦してもらうほか、スタジオでもムチャ振りの実験を敢行する！

■番組概要

放送日時：2025年10月14日（火）22時00分〜23時00分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー

＜ゲスト＞

田中麗奈、野々村由紀子

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界