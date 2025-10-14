◇第37回出雲駅伝(13日、出雲大社正面鳥居前〜出雲ドーム前 6 区間:45.1キロ)

出雲駅伝が13日に行われ、國學院大學が2年連続3度目の優勝を飾りました。

各区間の区間賞では、1区は中央大2年の岡田開成選手が受賞。「全国の駅伝で区間賞は一度も取ったことがないので素直にうれしい」と喜びました。同学年である駒澤大の谷中晴選手は2秒差の2位でした。

2区では、総合2位に入った早稲田大から4年の山口智規選手が獲得。10位で受け取ったタスキをトップへ押し上げる9人の抜きの走りでした。

3区では、城西大4年のヴィクター キムタイ選手が受賞。トップと28秒差の7位でスタートし、1位へ押し上げました。

4区では、國學院大3年の辻原輝選手が区間新記録をマーク。5秒差の2位で受けたタスキをトップに押し上げ、2019年大会に神林勇太選手(青山学院大学)が記録した区間記録を4秒塗り替えました。

5区では、青山学院大4年の塩出翔太選手が区間賞を獲得。チームは序盤から出遅れましたが、力走をみせました。

6区では、青山学院大4年の黒田朝日選手が区間賞。各校のエースも集うアンカー区間で10位のタスキを7位まで押し上げました。塩出選手に続く区間賞でした。

優勝した國學院大は、区間賞が辻原選手だけでしたが、いずれも区間上位でレースを展開。

区間賞の最多は2人の青山学院大で、一時は関東勢最下位の11位でしたが、1月の箱根駅伝王者が後半2区間で意地をみせました。

▽1区 8.0キロ

1位 23分28秒 岡田開成(中央大2年)

2位 23分30秒 谷中晴(駒澤大2年)

3位 23分36秒 楠岡由浩(帝京大3年)

▽2区 5.8キロ

1位 15分57秒 山口智規(早稲田大4年)

2位 16分23秒 帰山侑大(駒澤大4年)

3位 16分25秒 エイサー アイバーソン(アイビーリーグ選抜)

▽3区8.5キロ

1位 23分40秒 ヴィクター キムタイ(城西大4年)

2位 23分49秒 野中恒亨(國學院大3年)

3位 23分54秒 リチャード エティーリ(東京国際大3年)

▽4区 6.2キロ

1位 17分20秒 辻原輝(國學院大3年)

2位 17分29秒 伊藤蒼唯(駒澤大4年)

3位 17分32秒 石丸惇那(創価大4年)

▽5区 6.4キロ

1位 17分54秒 塩出翔太(青山学院大4年)

2位 17分58秒 高山豪起(國學院大4年)

3位 18分07秒 佐藤大介(中央大2年)

▽6区 10.2キロ1位 29分15秒 黒田朝日(青山学院大4年)2位 29分38秒 山川拓馬(駒澤大4年)3位 29分48秒 工藤慎作(早稲田大3年)