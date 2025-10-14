新しくも懐かしいデザインが注目度抜群。シャカで不動の人気を誇るスニーカーサンダルが秋冬仕様に

ダークトーンでまとまりがちなオータム＆ウィンターコーデ。できることなら小物使いや足元に挿し色を使ってこなれ感と華やかさを出していきたいもの。とはいえ、どんなカラーを投入すれば良いか迷いがちですよね。

そこで今回ご紹介するのはフットウエアブランドSHAKA（シャカ）の「OTTER TRAIL RUN AT（オッタートレイルランAT）」（1万8700円）。人気のスニーカーサンダルを秋冬仕様にアップデートした1足です。ニューレトロな雰囲気をまとうシルバー／グレーをはじめ、これからのシーズン活躍間違いなしのカラーが揃っています。

「OTTER TRAIL RUN AT」はスポーツサンダルとスニーカーのいいとこ取りしたスニーカーサンダルを肌見え部分をなくし秋冬向けにアップデートさせたモデル。

最大の特徴は90年代のハイテクスニーカーを彷彿とさせるデザイン。懐かしさ溢れるレトロスポーツミックスや実用的で機能的なテックスタイルで、オールブラックコーデやコンサバ、ミニマルスタイルにもマッチするトレンド感が魅力です。

もちろん、そのビジュアルに加え機能性も進化しています。優れた伸縮性と保温性を持つネオプレン素材を履き口から甲にかけて新たに採用。足全体を包み込むようなフィット感でオールーズン履ける1足に仕上げられています。

また、脱ぎ履きのしやすさもポイント。スリッポンタイプのため両手が塞がっているシーンなどでもスムーズ。甲部分にはZ型に配置されたベルクロストラップを配置し、着用時は甲をしっかりホールド＆自分好みの履き心地に。

また、踵部分のストラップでも微調整ができるためさまざまな足型にフィットし、歩行時の安定感を高めてくれます。なお、ヒール部分のプルストラップも脱ぎ履きを補助します。

アウトソールには歩きやすさを追求したALL-TERRAIN（AT） SOLEを使用。抜群のグリップ力とクッション性を誇る全天候型ソールは日常使いからアウトドアフィールドまで活躍します。

なお、オリジナルインソールSHAKA IN-FOAMは抗菌・防臭効果に加え、通気性、クッション性ともに◎。取り外して洗えるため常に清潔さが保てます。

カラーは秋冬のコーデのワンポイントから主役まで幅広く使える3カラー展開。定番のブラックからアースカラーが季節感溢れるリネン／タープ、そしてY2Kファッションにもハマるシルバー／グレーと、どれを選んでもファッショナブルな足元を構築してくれそうです。

