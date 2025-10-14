唐沢寿明、倉科カナら共演者から刺激「可能性というのはすごいことだなって」
俳優の唐沢寿明が10日、都内で行われたドラマ9『コーチ』記者会見に、共演の倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛、木村多江と共に出席。倉科ら共演者を称える場面があった。
【写真】唐沢寿明、イメージ激変！白髪の“さえないおじさん”に
堂場瞬一の同名小説をドラマ化する本作は、警視庁人事二課所属の一見”さえないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”、魔法のように彼らの潜在能力を引き出し、刑事としてだけではなく人間としても成長させていく姿を描く、異色の警察エンターテインメント。主人公の向井光太郎を唐沢が、向井にコーチをされる若手刑事役を倉科、犬飼、関口、阿久津が演じる。
“さえないおじさん”向井光太郎を演じる唐沢は、自身の役について「若くて悩んでる人たちにヒントを与えて、その人たちが自立をしていくきっかけを作る役。今までそういうパターンはなかなかなかったので、すごく楽しいです」と説明。役との共通点を聞かれると唐沢は「自分と似ているかというとまったく違いますよね、見た目も。普段はすごくかっこいいんで、僕は。ひげさえ剃ればこっちのもんだからね」と答え、笑いを誘った。
共演者に対して「すごい」と思ったことを話す場面で、倉科は唐沢の名前を挙げ「一緒にお芝居をさせていただいていて、すべてがすごいなと思います」と告白。さらに「私が苦戦していたシーンがあって、緊張もしてたんですよ」と振り返り「終わった後に唐沢さんが『緊張感とかもすべて、役の糧になる。セオリー通りのお芝居よりもそういう緊張感を活かしてシーンに乗っけていくこともすごくいいことだよ』と仰って。アドバイスをくださる先輩ってなかなかいらっしゃらないので、すごく感動しましたし、素敵だなと思いました」と明かした。
唐沢の名前は犬飼や関口も挙げており、唐沢は「世間話をしていてちょっと言うだけなんですよ、僕は。それに気づく人もいれば、演技が変わらない人もいるんですよ。このメンバーはすごくおもしろい」としみじみ。「本当に見違えるようになるんですよ。可能性というのはすごいことだなって。大した話じゃないのに自分で考えてもうそれをやっている。それを生で見ていると本当に気持ちいいです」と共演者を称えた。
また、唐沢は「思わず二度見してしまったこと」を答える場面でも「撮影していて、若い人たちがすごいんですよ。演技が。そのへんは二度見します」と回答。それぞれの良いところを挙げ「自分も演技はしますけど、影響されるところもあります。『ちょっと言ったことでこんなに人間って変わるのか』って」と話していた。
ドラマ9『コーチ』は、テレビ東京系にて10月17日より毎週金曜21時放送（初回15分拡大）。
