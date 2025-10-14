森川葵、美麗ドレス姿に絶賛の声「美しさに限界はありませんね」
女優の森川葵が13日、自身のインスタグラムを更新。華やかなドレス姿を披露し、ファンから称賛の声が寄せられている。
森川はこの日、出演映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』の公開記念舞台あいさつに登壇。その際のショットを投稿し、「#オリバーな犬 舞台挨拶でした！ 来てくれた皆様ありがとうございました！」と感謝をつづった。さらに、「勝手に宣伝だけどtohoシネマズのポップコーン、キャラメル200％とバターフレーバーオイルかけ放題(？)やってるから絶対行ったほうがいいよ。食べたすぎて舞台挨拶終わりに買いに行ったよ。げきうま」と、コメントを添えている。
写真では、深みのある赤のドレスに身を包み、肩のラインを美しく見せた姿を披露。ファンからは「美しい！」「セクシ〜」「素敵です」「グッと色っぽく美しく、葵ちゃんの美しさに限界はありませんね」といった声が相次いでいる。
引用：「森川葵」インスタグラム（＠aoi_morikawa0617）
