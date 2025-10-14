¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡ÙÄ«¥É¥é½÷Í¥¡¢·ãÊÑ¡ÈÀÄÈ±¡É¡õÀ¸²ÎÈäÏª¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¶×»Ò¤À¡×¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó½÷Í¥¡×
¡¡¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤·¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Î¾®ÅÄ¶×»ÒÌò¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ÌÄ³¤Í£¤¬¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹°÷Ìò¤ÇÅÐ¾ì¡£ÀÄÈ±»Ñ¤äÀ¸²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¶×»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó½÷Í¥¤À¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¥Ø¥¢¡É¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¾®ÅÄ¶×»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ÎÃæ¤ÇÆæ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤ÖÃË½÷8¿Í¤ÎÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé¤¬¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢»³´ßÀ»ÂÀ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¶¯Åð»ö·ï¤ÎÍâÆü¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤ÏÎ×»þµÙ¶È¡£ÅÔÀ®¡Ê¿å¾å¡Ë¤¿¤Á¤¬¸åÊÒ¤Å¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼²ÃÆ£¡Ê¹õÅÄÂçÊå¡Ë¤«¤é¡ÈÈÈ¿Í¤Ï¼«¼ó¤·¤¿¡É¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£°ÂÅÈ¤·¤¿8¿Í¤Ï¿·Æþ¤ê¡¦»ÖÂô(Çë¸¶¸î)¤Î´¿·Þ²ñ¤Ø¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢Ä»¹¥¤¤Î¿åÄ®¡Ê»³ÅÄ¡Ë¤¬¤¸¤Ã¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤»ÖÂô¤ò¡Ö¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¾ì¤¬ÏÂ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢Æó¼¡²ñ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÅÔÀ®¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËºòÆü¤Î¶¯ÅðÈÈ¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè2ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¡¢»ö·ïÅöÆü¤ËÅ¹¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼¼ÅÄ´ÄÆáÌò¤Ç¡¢È±¤òÀÄ¤¯À÷¤á¤¿ÌÄ³¤¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌÄ³¤±é¤¸¤ë´ÄÆá¤¬Áë¤ò¿¡¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È»ö·ï¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ð´é¤Ç¸å²ù¤·¤Æ¤ß¤»¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¥ª¥±¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´ÄÆáÌò¤ÎÌÄ³¤¤¬¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Øµ®Êý²òË¶½ã°¦²Î ¡Á»à¤Í¡Á¡Ù¤òÇ®¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÀÄÈ±½÷»Ò¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¾®ÅÄ¶×»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó½÷Í¥¤À¤Ê¡Á¡×¡ÖÇÉ¼êÈ±»÷¹ç¤¦¤·¡¢²Î¾å¼ê¤¤¤·¡¢Ä¶ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÀÄÈ±½÷»Ò¤¬¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¾®ÅÄ¶×»Ò¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡×¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥ó½÷Í¥¤À¤Ê¡Á¡×¡ÖÇÉ¼êÈ±»÷¹ç¤¦¤·¡¢²Î¾å¼ê¤¤¤·¡¢Ä¶ÎÉ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Î¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£