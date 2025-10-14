Æü±Ñ°õ¤ß¤Ê½éÂÎ¸³¡ª ½¢Ìò´Ö¤â¤Ê¤¤µðÂç¶õÊì2ÀÉ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿³¤¼«¤Î¸î±Ò´Ï¡ÖÎò»ËÅª¤Ê·±Îý¤Ç¤·¤¿¡×
2ÀÉ¤Î¶õÊì¤«¤é¤Ê¤ëÂç´ÏÂâ¤ÎÃæ±û¤Ë³¤¼«¤Î¸î±Ò´Ï
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢³¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î4¤«¹ñ¡ÊÆü±Ñ°õÂú¡Ë¶¦Æ±·±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸î±Ò´Ï¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¤¤ë¡ª ¤³¤ì¤¬4¤«¹ñ12ÀÉ¤ÎÂ¿¹ñÀÒ´ÏÂâ¤ÎÁ´ÍÆ¤Ç¤¹
¡¡·±Îý¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï5Æü¤«¤é8Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¶õÊìÂÇ·â·²¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼³¤·³¤Î¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡Ö¥í¥¢¡¼¥ë¡¦¥¢¥à¥ó¥»¥ó¡×¤È³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥É³¤·³¤«¤é¶õÊì¡Ö¥ô¥£¥¯¥é¥ó¥È¡×¤ä¶îÃà´Ï¡Ö¥³¥Á¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Þ¥¬¥ª¡×¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤ÆÁíÀª12ÀÉ¤«¤é¤Ê¤ëÂç´ÏÂâ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¶õÊì¡Ö¥ô¥£¥¯¥é¥ó¥È¡×¤È¤Î¶¦Æ±·±Îý¤Ï³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±´Ï¤Ï¥¤¥ó¥É½é¤Î¹ñ»º¶õÊì¤Ç¡¢ÆîÉô¤ÎÅÔ»Ô¥³¡¼¥Á¤Ë¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¥óÂ¤Á¥½ê¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡ÊCSL¡Ë¤Ç2009Ç¯2·î¤Ëµ¯¹©¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2013Ç¯8·î¤Ë¿Ê¿å¡£2022Ç¯9·î¤Ë½¢Ìò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤ÀÆü¤¬Àõ¤¤¤¿¤á¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö½é¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë´ÏÂâ¤òÁÈ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Ø·Á¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¸î±Ò´Ï¡Ö¤¢¤±¤Ü¤Î¡×¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢±Ñ°õÎ¾¹ñ¤Î¶õÊì¤Î¿¿¸å¤í¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶õÊì¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤â2019Ç¯¤Ë½¢Ìò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥É¶õÊì¤È´ÏÂâ¤òÁÈ¤à¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¦¤¼¤ó¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤Î¡Ö¥ô¥£¥¯¥é¥ó¥È¡×¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Æü±Ñ°õ¤Î3ÀÉ¤È¤â¤Ëº£²ó¤Î·±Îý¤¬½é´é¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
