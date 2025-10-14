俳優の永作博美の主演映画『あきらめません！』（垣谷美雨原作、大九明子脚本・監督）の撮影が、先月（2025年9月）より今月後半までの予定で、石川県の能美市や小松市を中心に進められている。永作演じるヒロインが、都会から移住した夫の郷里で、地域社会の閉鎖性を思い知ったことから、市議会議員に立候補するというストーリーだ。

10年前にも石川県が舞台の映画に出演した永作

永作は10年ほど前にも石川県内で出演映画『さいはてにて〜やさしい香りと待ちながら〜』（全国公開は2015年）を撮っている。台湾出身の姜秀瓊(チアン・ショウチョン)監督によるこの映画は、同じ石川でも奥能登の珠洲市が舞台で、永作演じる主人公・吉田岬はある理由からやはり移住して来て、海辺に焙煎コーヒー店を開く。

公開当時、ともに主演を務めた佐々木希とのインタビューで、撮影のため1ヵ月以上この地に滞在した印象として、《珠洲市は過疎化が進んでいて人口が少ないけど、ほとんどの人が意思を持ってそこで生活している。だからみなさん強くて温かみがあるんだと感じました。（中略）やさしさのあるこの土地に岬が居場所を見つけていく気持ちはわかる気がする》と語った（『with』2015年4月号）。

言うまでもなく、珠洲市は昨年（2024年）元日の能登半島地震、さらに同年9月の能登半島豪雨と、立て続けに大きな被害を受けた。地震発生から3ヵ月が経とうとしていた3月末には、東京の大妻女子大学の卒業生や学生らが復興支援のため『さいはてにて』の上映会を開き、永作もその趣旨に賛同して上映後に登壇すると、《石川の雰囲気とか力強さを受け取ってくれるとありがたい》と挨拶したという（「東京新聞デジタル」2024年4月10日配信）。

「わかったんです。なにもしなくていいんだって」

『さいはてにて』の岬のモデルとなったのは、奥能登に実在する「二三味（にざみ）珈琲shop舟小屋」のオーナーだ。永作は役作りのため、この店を訪れている。

〈《役に入る前は、焙煎している間のなにもしない一人の時間を、どう演じればいいのか不安がありました。でも、実際に奥能登の店まで行って、二三味さんのお仕事をずっと見ていてわかったんです。なにもしなくていいんだって。そこに理由はいらないんですよね》（『家の光』2015年4月号）〉

「なにもしなくていい」と気づいたところに、俳優・永作博美の真髄があるようにも思える。

その永作はきょう10月14日、55歳の誕生日を迎えた。いまではどんな役もこなす演技派として知られる。しかし、もともと俳優志望だったわけではない。芸能界ではアイドルとしてキャリアをスタートしたものの、それも成り行きによるところが大きかった。

実家はイチゴ農家、3人組アイドルグループで歌手デビュー

茨城県のイチゴ農家に生まれ育った永作は、高校3年だった1988年夏、フジテレビの深夜番組で女子高生の出演者を募集していたので応募し、合格する。テレビに出たのは思い出づくりのためで、1回きりのつもりだった。それが流れでその後も出演が続き、翌1989年12月には、同局のバラエティ番組『パラダイスGoGo!!』内のタレント養成講座「乙女塾」で共演していた佐藤愛子、松野有里巳と3人組アイドルグループ・ribbonを結成、歌手デビューを果たす。

ribbonは若い男性を中心に人気を集めたが、永作はクールに自分を見ており、《そんな簡単にいくはずがないと、歌手を職業にする自分を信用できなかった》という（『日経マガジン』2008年10月19日号）。じつはこのころ、芸能活動をしながら調理師学校に通っており、調理師免許も取得した。

仕事を嫌々やっているのは周囲にも見え見えだったのだろう、あるとき、マネージャーに明日の仕事へ持っていくものを訊いたところ、「やる気と前向きな気持ち」との答えが返ってきたことがあったという（同上）。

「吹っ切れた」“劇団☆新感線”の公演

そんな永作を大きく変えたのが、1993年に「劇団☆新感線」の公演『TIMESLIP 黄金丸』にribbonの3人で客演したことだった。ただし、このときも最初は嫌で嫌で仕方がなかったという。演出家のいのうえひでのりの指導も厳しかった。稽古の様子をレポートした雑誌記事によれば、まず、いのうえがセリフも動きもすべて実演してみせたうえで永作たちに繰り返させるのだが、《やればやるほど混乱は深まり、無茶苦茶なイントネーションになり、歩くとき手足がバラバラになる。（中略）彼女たちの声が裏返ってしまったころ、やっとOKが出た》という（松本多津「アイドルの冒険 劇団☆新感線の芝居に挑戦する」、『アサヒグラフ』1993年3月12日号）。

もともとやる気がないのに、ここまで追い込まれるのはきつかっただろう。永作は反発を覚えながらも稽古場に通っていたが、そこへ一転して演技に開眼する瞬間が訪れる。

〈《ある時段々腹が立ってきて、セリフに怒りが重なっちゃって。自分では『あ〜ぁ言っちゃった、もういいや』って思っていたら、演出家に誉められた。“あれ？ これでいいのか？ しかも今、私、すごくすっきりして気分がいいわ！”って（笑）。そこで確かに吹っ切れましたね。それからは演出家の言葉も体に浸透してくるようになったし、体もちゃんと自分の意志で動かせるようになった。（中略）あまりにも嫌いなものって、好きになった瞬間の針の振れ方がすごい。勢いって大事だな、って》（『キネマ旬報』2003年10月下旬号）〉

この年にはソロ歌手としてシングル「My Home Town」でデビューもしている。翌1994年からは本格的に個人での活動を開始し、『陽のあたる場所』（フジテレビ）を皮切りにドラマにあいついで出演するようになった。

『世にも奇妙な物語』『週末婚』クセのある役が多かったドラマ

当初、ドラマではクセのある役が多く、あるインタビューでは印象的な作品として『世にも奇妙な物語』の一作「罰ゲーム」（フジテレビ、1994年）を挙げている。サイコロを振って出た目が一番少ない人には、自分の体を激しく痛めつける罰ゲームが待っているという設定で、彼女は罰ゲームのたび痛そうな顔はしているのに、ちょっと笑っているという不気味な役どころであった。それを見た友人からは「本当に怖かった」と言われたという（『PHPスペシャル』1999年2月号）。

30歳前後には、『週末婚』（TBS、1999年）で姉とドロドロの攻防を繰り広げる妹役、『Pure Soul〜君が僕を忘れても〜』（日本テレビ、2001年）ではアルツハイマー病の妻役を熱演し、しだいに俳優として評価が高まっていく。舞台でもナイロン100℃公演『下北ビートニクス』（1996年）で初主演、『水物語』（1997年）では一人芝居に初挑戦した。

映画はちょっと遅れて、30代に入って出演した黒沢清監督の『ドッペルゲンガー』（2003年）が最初である。役所広司演じる主人公に好意を寄せる女性という役どころであったが、台本を読んで「さっぱりわからない女性」像への興味から「これは体を通すしかないな」と思い、出演を決めたという（『キネマ旬報』前掲号）。それまで「この人はこういう人」と決めて演じていた彼女にとって、頭で考えるのではなく感じるままに、現場の空気に任せることにしたのは大きな変化だった。

カメラを止めない演出に「松山ケンイチくんと遊ぼうと思いました」

そんなふうに映画と向き合う永作は、監督からすれば色々と引き出しがいがあるのだろう、独特の演出をする人も目立つ。『人のセックスを笑うな』（2008年）の井口奈己監督は、39歳の美術講師・ユリ役の永作と20歳下の生徒・みるめ役の松山ケンイチのラブシーンで延々とカメラを回し、なかなかカットをかけなかった。それに対し永作は監督の意図をすぐ理解し、堂々と受け入れてみせた。

〈《セリフがあるところと、セリフがないところの変わり目が、観ている人に分かるのは嫌だし、その前後で（本編に）使えないことをやってもしょうがない。同じ状態をキープするには最初から遊んでるしかないんです。だからまず、困ったら松山ケンイチくん（みるめ）と遊ぼうと思いました》（『キネマ旬報』2008年1月下旬号）〉

これには“遊ばれた”側の松山はたじたじだったようで、《カメラを止めないからこそ、ふたりで延々と本当に喋っていた記憶が強くて、台本にも描かれていない二人の本当の時間が生まれた気がする。結ばれて、眠りこけて、起きたユリがみるめのパーカを着て、ぴょんぴょん飛び跳ねる場面なんて全部永作さんのアドリブで、僕はもうそれを見ているのが嬉しくて、照れちゃって、どうしようもなかった。実際にああいうことを恋人にされたら、ふたりの距離は縮まるしかないですよね》と、映画公開時に彼女との対談で打ち明けている（『CREA』2007年12月号）。

「たぶん結婚はしないだろうと思っていました」

近年でも、『朝が来る』（2020年）で、不妊治療を経て実子を持つことをあきらめ、特別養子縁組により養親となることを選択する夫婦（清和と佐都子）を井浦新と演じるにあたり、河瀬直美監督から撮影前に「役を積む」ことを要求された。

「役を積む」とは、俳優が役と同化するための河瀬組独自の演出法である。撮影に入る前には、夫婦が結婚前にデートした場所を井浦と訪ねることになり、その前日、監督から突然「清和に渡すプレゼントを買っておいて」と注文も受けたらしい。しかし、そのおかげで、脚本には書かれていない登場人物の過去など、空白を埋めることができたという（『ダ・ヴィンチ』2020年6月号）。

現実の永作は、結婚願望は薄いものの母親になりたいという思いは常に抱いていたようだ。40歳が近づいたころの対談でも、《子供は欲しいですね。いつかは産んで育ててみたい》と口にしている（『現代』2009年1月号）。それからまもなくして映像作家の内藤まろ氏と結婚、2010年には第1子となる男児を儲けた。

《正直、仕事で精一杯だから、自分はたぶん結婚はしないだろうと思っていました。でも、あるときなぜか事が進んでいったんです。出産も、“来てくれた”ので産んだという感じです。予想外だったので、びっくりしましたけれど……》とは、産休後の復帰作となった映画『八日目の蝉』の公開時の発言だ（『婦人公論』2011年4月22日号）。

2013年、当時42歳で第2子を出産

この映画で永作が演じたヒロイン・希和子は、不倫の末に子供を産めない体になり、不倫相手とその妻の幼い娘を誘拐し、逃亡生活を送る。同作の撮影にあたっては、始めたばかりの子育てで赤ちゃんの扱い方を知ったことが役立ったという。永作いわく《知らなかったら、火がついたように泣きじゃくる子どもを心配しすぎて、カットの声がかかる前に何度も止めていたでしょうね》（同上）。

その後、2013年には女児を出産している。2児の母親になってからというもの、びっくりするほど自分のことができなくなり、時間を計算して行動することはあきらめたという。しかし、そのおかげで《柔軟性が身についたと思いますし、（中略）お母さんってやることがあまりにも多いから、執着を捨てることをいとわないですし、その潔さが強さのもとになっていくような気がします》とも語っている（『CREA』2013年11月号）。

子どもたちには「しっかり、寂しい思いもしてもらおうかなって」

撮影のため、家族としばらく離れざるをえないこともしばしばである。『八日目の蝉』も前出の『さいはてにて』も、それぞれ長男と長女の産休が明けてすぐ地方に10日以上滞在して撮影した。ここから子供たちに対してある覚悟も生まれたらしい。

〈《どうあがいても、私がこの仕事をしている事実は変えようがないので、子どもたちには生まれ持った運命だと真正面から受け止めて、しっかり、寂しい思いもしてもらおうかなって、覚悟にも似た気持ちでいます。そして、大きくなったとき、うちの母はずっと働いていたなって、するっと納得できる大人になってほしい。それが、仕事を持つ親としての願いです》（『CREA』前掲号）〉

そう考えるのは、永作自身、両親が農業を営む姿を見ながら育ってきたからでもあるのだろう。子供が成長するにつれて、さらに経験値は上がり、それがまた仕事にも生かされる。NHKの連続テレビ小説『舞いあがれ！』（2022年）で福原遥扮するヒロインの母親を演じた際には、《私自身が母となり、子どもの就学前と後で生活が違うことや、朝の大変さ、登校する・しないという子どもの繊細な部分をどこまで拾い上げるのかを、実体験として知っていたのはよかったです。（中略）役を通して育児体験をもう一回楽しんでいます》と語っていた（「TVガイドWeb」2022年10月8日配信）。

出演作には、家族のあり方や死生観をテーマにしたシリアスなものが目立つが、硬軟どんな作品もこなす。一昨年（2023年）、コロナ禍での中止を経て2年越しに上演が実現した舞台『月とシネマ2023』は、永作が久々に出演したコメディだった。

今年放送された『バニラな毎日』（NHK）では、佐渡谷というクセの強い“関西のおばちゃん”を演じた。料理評論家を名乗る佐渡谷は、自分の店をやむなく畳んだ主人公のパティシエの白井（蓮佛美沙子）を巻き込んで、依頼してきた相手にお菓子教室を開く。これまで永作が演じたことのないような厚かましい役どころだが、そうした役が来るのも年齢を重ねたからこそだろう。

40代ぐらいでやっとおもしろくなってくる

永作の発言を若い頃から追って見ていくと、ある時期から年齢を重ねることを楽しむようになったことがうかがえる。10年前の対談では、日本では40代、50代の女優が元気に活躍しているという話から《私は40代ぐらいでやっとおもしろくなってくると感じています。若いときにはわからなかったことに合点がいくようになるというか、点と点がつながるようになるんです》と話していた（『週刊朝日』2015年5月29日号）。

点と点がつながると線になり、線と線がつながると面になる。それは俳優として、そして人間としての彼女の懐の広がりをも思わせる。50代半ばを迎え、永作博美がさらに新たな顔を見せてくれることを楽しみにしたい。

（近藤 正高）