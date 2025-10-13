愛車の美しさを保つために欠かせないのが「カーシャンプー」。ボディカラーやコーティング施工の有無によって適した商品が異なるが、種類が多すぎて選びにくいと感じる人も多いだろう。

そんなときに参考になるのが、実店舗の売れ筋ランキングだ。ここでは、カー用品店で実際に売れている人気カーシャンプーTOP10を紹介する。洗車用品選びに悩んでいる人はぜひ参考にしてほしい。

※2025年8月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位

オートバックス 1位：シュアラスター カーシャンプー1000

泡立ちがよく、塗装やコーティングに優しい中性タイプ。大容量でコスパが高く、長年ベストセラーとして愛されている定番商品。

イエローハット 1位：シュアラスター カーシャンプー1000

オートバックス同様にイエローハットでも1位を獲得。使いやすさと信頼性で圧倒的な人気を誇る。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位

オートバックス 2位：サンテック ドデカシャンプー 2L

その名の通り大容量タイプで、コスパ重視派に人気。泡立ちもよく、ファミリー層など洗車回数の多い人に支持されている。

イエローハット 2位：イエローハット オールカラーシャンプー 2L YP150-A

自社ブランド製品。全色対応で大容量、コストパフォーマンスに優れ、幅広い車種オーナーに選ばれている。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位

オートバックス 3位：プロスタッフ CCウォーターGシャンプー

コーティング車対応のシャンプーで、汚れを落としつつ撥水効果も得られるのが特徴。簡単に仕上がるため人気が高い。

イエローハット 3位：イエローハット コーティングシャンプー J-558

コーティング施工車向けに開発された商品。泡立ちがよく、撥水性能を補強しながら洗車できる点が評価されている。

4位～10位（簡潔紹介）

オートバックス

4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 … 洗浄と艶出しを同時に実現。

5位：ペルシード PCD100 ドロップシャンプー … 撥水性能が高いシャンプー。

6位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー 1L … 泡立ち重視でコスパ良好。

7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー … ガンコな汚れに強い。

8位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー … プロ仕様の仕上がり。

9位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング … 泡で優しく洗える。

10位：AQ. コーティングにやさしく汚れを落とすシャンプー 1L … コーティング車向け。

イエローハット

4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31 … 艶出し重視のユーザーに人気。

5位：エステー キーパー カーシャンプー I-01 … コーティング補修にも対応。

6位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー S200 … 撥水効果と艶をプラス。

7位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32 … 汚れ落としに特化。

8位：晴香堂 ソナックス グロスシャンプー 314300 … 外車オーナーからも人気。

9位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー E-43 … 強力洗浄タイプ。

10位：プロスタッフ ガチアワ コーティング S185 … 泡立ち最強クラス。

まとめ

2025年8月度のランキングでは7月と同様に、シュアラスター カーシャンプー1000 がオートバックス・イエローハット両方で1位を獲得。やはり定番商品としての信頼感は強い。

そのほか、大容量モデルやコーティング対応シャンプーも人気が高く、ユーザーの用途に応じた選び分けが見られる結果となった。迷ったときはランキング上位から選べば失敗が少ないだろう。