1〜3泊にぴったりの40L！【アイリスプラザ】のコンパクトキャリーバッグで出張も旅行も安心
軽量で頑丈なアルミフレーム仕様！【アイリスプラザ】のスーツケースで快適な旅をスマートに
ボディにはキズや汚れがつきにくいABS樹脂と軽量で衝撃に強いPC樹脂の複合素材を使用。アルミ製フレームなので衝撃が中に伝わりにくい。万が一衝撃を受けてもフレームが丈夫で曲がりにくく、刃物などでも簡単に開けられないので海外旅行でも活躍。アルミ製のコーナープロテクトでぶつけやすい角をしっかり保護。仕切りにはメッシュポケット付きで荷物の仕分けがしやすい。右側の仕切りは取り外しての使用も可能。更にクロスバンドも付いているので荷物をしっかり固定できる。
ABSとPC樹脂を組み合わせた軽量ボディを採用。キズや汚れに強く、アルミフレームで頑丈に仕上げられたスーツケースになっている。
幅37.5×奥行24.5×高さ53cm、重量約4.7kgのコンパクト設計。1〜3泊程度の旅行や出張に最適なサイズ感を実現している。
360°回転する大型ダブルキャスターを搭載。段差や石畳でも滑らかに走行し、移動中もストレスを軽減してくれる。
内装にはメッシュポケットやクロスバンドを備え、荷物を整理しやすい仕様。TSAロック搭載で海外旅行でも安心して使える。
