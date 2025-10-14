イスラム組織ハマスが拘束してきた生存している人質全員が13日、解放され、家族らは喜びをあらわにしています。

解放された男性は、集まった人々に笑顔で手を振り、歓声に応えました。男性の兄も駆けつけ、2年ぶりの再会を喜んでいます。

解放された男性の兄

「最高の気分だ。2年以上も苦しんできた。彼が帰ってきてくれて本当にうれしい」

ハマスに拘束されていた生存している20人全員が13日、解放され、待ちわびた家族は涙を流して喜びを分かち合いました。また、イスラエル軍によりますと、死亡した28人のうち4人の遺体も引き渡されましたが、残り全員が戻るには時間がかかるとみられます。

一方、イスラエル側も刑務所に収監していたパレスチナ人およそ2000人の釈放を開始しています。解放された人々をのせた大型バスはガザ地区などで大勢の住民に迎えられました。

こうしたなか、アメリカのトランプ大統領はエジプトでガザ地区の停戦合意に署名しました。イスラエルメディアによりますと、トランプ氏は、合意文書はガザ地区の将来に関する規則などを定めた非常に包括的なものだとしたうえで、再建にはハマスの非武装化が不可欠だと述べました。

その後、トランプ氏はガザ地区の情勢を協議する和平サミットに出席しました。サミットには20か国以上の首脳らが出席しましたが、イスラエルのネタニヤフ首相は「ユダヤ教の祝日が近い」ことを理由に欠席しました。