23歳・豊田ルナ、“ミスマガ”戴冠から6年…成長感じさせるオトナ妖艶ボディ
俳優でグラビアアイドルの豊田ルナ（23）が、きょう14日発売の『週刊ヤングマガジン』46号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【別カット】青空×海…王道シチュで“美ワキ全開”な豊田ルナ
豊田は、2002年7月17日生まれ 埼玉県出身。5歳から子役からとして芸能活動を開始し、「ミスマガジン2019グランプリ」でグランプリを獲得し、グラビアでも人気に。また、2021年に放送された『ウルトラマントリガー NEW GENERATION TIGA』でヒロイン・シズマユナを演じたほか、今夏公開予定の映画『シーシュポスたちのまなざし』では初主演を飾る。さらに3人組アイドルグループ・AND CaaaLLとしての活動もスタートし、“三刀流”で活躍中。
“ミスマガの元気印”として、正統派グラビアを見せてきた豊田。今回はその最大の魅力である笑顔とともに、戴冠から6年経てオトナへの成長を感じさせる凛とした姿も披露。色とりどりのビキニやさまざまな水着で妖艶なボディを見せている。
そのほか、巻中グラビアにはミスマガジン2025 SHOWROOM賞の中畑里捺、巻末グラビアにはHKT48の福井可憐・石井彩音が登場する。
