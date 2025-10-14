「感じのいい人になれるか」は毎日のメ―ルで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メ―ルの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メ―ル仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメ―ルが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメ―ルの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

ビジネスメールで返事がこないと、「読まれていないのでは？」「忘れられている？」と焦ってしまうことがありますよね。つい催促したくなりますが、“感じのいい人”ほど、そこで感情的な言い回しや決めつけは絶対にしません。この記事では、相手に不快感を与えず、こちらの意図をスマートに伝えるにはどうすればいいのかを紹介します。

忘れていると決めつけない

メールはエラーで届かないこともあるので、念のため、「届いていますか」と聞いたほうが無難。また、いつのメールかも明確にするとよいでしょう。

――――――――――

× 先日のメールのお返事はまだでしょうか。

○ 4月10日にお送りしたメールは届いておりますでしょうか。

――――――――――

さりげなく返事を催促するには？

くるべき返事がこないという場合、このように書いて、送信簿に残っている送信メールを再送信するのが、最も手っ取り早く失礼がありません。受け取ったほうも、もらったメールを探す必要がないので、助かります（もちろん全文を再送信します）。

――――――――――

お世話になっております。

渡辺です。

9月8日に下記のようなメールを

お送りいたしましたが、

届いておりますでしょうか。

お手数をおかけしますが、

よろしくお願いいたします。

転送されたメッセージ：

差出人： “渡辺”

件名： 議事録ご確認のお願い

日付： 20XX年9月8日 13:35:01

宛先： okuda<okuda@xxxxx.co. jp>

――――――――――

本記事は『新版 気のきいた短いメ―ルが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。