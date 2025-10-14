“感じのいい人”が「返信を忘れられているとき」に絶対にしないこと
「感じのいい人になれるか」は毎日のメ―ルで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メ―ルの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メ―ル仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメ―ルが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメ―ルの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
ビジネスメールで返事がこないと、「読まれていないのでは？」「忘れられている？」と焦ってしまうことがありますよね。つい催促したくなりますが、“感じのいい人”ほど、そこで感情的な言い回しや決めつけは絶対にしません。この記事では、相手に不快感を与えず、こちらの意図をスマートに伝えるにはどうすればいいのかを紹介します。
忘れていると決めつけない
メールはエラーで届かないこともあるので、念のため、「届いていますか」と聞いたほうが無難。また、いつのメールかも明確にするとよいでしょう。
――――――――――
× 先日のメールのお返事はまだでしょうか。
○ 4月10日にお送りしたメールは届いておりますでしょうか。
――――――――――
さりげなく返事を催促するには？
くるべき返事がこないという場合、このように書いて、送信簿に残っている送信メールを再送信するのが、最も手っ取り早く失礼がありません。受け取ったほうも、もらったメールを探す必要がないので、助かります（もちろん全文を再送信します）。
――――――――――
お世話になっております。
渡辺です。
9月8日に下記のようなメールを
お送りいたしましたが、
届いておりますでしょうか。
お手数をおかけしますが、
よろしくお願いいたします。
転送されたメッセージ：
差出人： “渡辺”
件名： 議事録ご確認のお願い
日付： 20XX年9月8日 13:35:01
宛先： okuda<okuda@xxxxx.co. jp>
――――――――――
本記事は『新版 気のきいた短いメ―ルが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。