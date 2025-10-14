28ºÐ¤Î¥«¥Ö¥¹Àï»Î³ÍÆÀ¤Ë¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸Æ±Åù¥ª¥Õ¥¡¡¼¡É¤â¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢³°Ìî¼êÌäÂê²ò¾Ã¤òFA»Ô¾ì¤Ç²èºö¤«¡Ö4²¯¥É¥ë¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
FA»Ô¾ì¤Î¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ê¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¤½¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌ¾¤¬¾å¤¬¤ë(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¤â¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¶¯²½¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î12Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ¤Ï¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥«¥Ö¥¹¤«¤é¤ÎFA¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢º²¤Î´°Á´Åêµå¡ª ¶¯ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤¿¶õ¿¶¤ê¥·¡¼¥ó
¡¡¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤À¡£¥«¥Ö¥¹¤ÈÇ¯ÊðÄ´Ää¤òÈò¤±¤ë·Á¤Ç¤Î1Ç¯1650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿25Ç¯¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.266¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¡¢25ÅðÎÝ¡¢OPS.841¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£6·î¤Ë±¦¼ê¤ò¹üÀÞ¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë²×¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾å¡¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¼õ¾ÞÎò¤â¤¢¤ë¼éÈ÷ÎÏ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËüÇ½·¿³°Ìî¼ê¤Ï¡¢¸½ºß28ºÐ¡£¸Î¾ã¤¬¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÉÔ°ÂºàÎÁ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Âç·¿·ÀÌó¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ÎFAÀë¸À¤¬·èÄêÅª¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¿¥Ã¥«¡¼¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥Ö¥¹¤¬3²¯¥É¥ë¡ÊÌó430²¯±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡ØMarca¡Ù¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ä¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂç·¿·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤Î»Ô¾ìÆ°ÀÅ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¼¡¤Î·ÀÌó¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯µð³Û¤È¤Ê¤ë¡£4²¯¥É¥ë¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¡Á8Ç¯¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Êð4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó61²¯8900Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¶â³ÛÂÓ¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿Æ±»æ¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¶â³Û¤ÈÆ±¤¸µ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Äù·ë¤·¤¿9Ç¯Áí³Û3²¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó493²¯5000Ëü±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ëµð³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¿äÄê¤Ç¡Ö8Ç¯3²¯3600Ëü¥É¥ë¡×¤È¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸µé¤Î·ÀÌó¤ò¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¤âÂ¿¤¤¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢³°Ìî¤Î·êËä¤á¤ÏÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤È1Ç¯1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó25²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³èÌö¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿32ºÐ¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.199¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢36ÂÇÅÀ¤È¡Ö´üÂÔ³°¤ì¡×¤ÎÆâÍÆ¤Ë½ª»Ï¡£ÂÇÀþ¤Î³èÈ¯²½¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤âºÆ¶¯²½¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇË³Ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼³ÍÆÀ¤ò½ä¤ë·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ï¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿ôÂ¿¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÍ×¤¹¤ë¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¤¬º£¥ª¥Õ¤âFA»Ô¾ì¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]