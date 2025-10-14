月の年金約25万円「年金額はかなり多い方と伝えられたが…」元役員69歳男性が後悔していること
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住69歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（64歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：千葉県
リタイア前の雇用形態：会社役員
リタイア前の年収：1200万円
現在の預貯金：700万円、リスク資産：1300万円
これまでの年金加入期間：国民年金6カ月、厚生年金500カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：18万5000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：給与収入60万円（年額）
その理由として「年金の支給開始手続きを行った時に、年金額はかなり多い方と伝えられたが、別途アルバイトなどの収入がないと、（年金だけでは足りずに）貯蓄を切り崩すことになる」ためと語っています。
ひと月の支出は約「30万円」ほど。自身の年金だけでは「1年のほとんどの月で足りない」と回答されています。
現役を引退した後も「塾の講師として週4日、2〜3時間の授業」を行っており、さらにフリーランスとして「WEBライティングなどの業務」に携わり、収入を得ているとのこと。
また「個人事業主として税務署に開業届を提出しており、仕事に必要な費用は経費としている」他、「Amazonのプライム会員になると配送料が無料になるので、会員登録をした上で積極的に利用して」コストを抑える工夫をしているそうです。
現役時代を振り返り、「個人年金に加入しておけばよかった。現役時代は年金について意識することがほとんどなかったし、住宅や車のローン返済で余裕がなく、個人年金にコストをかけるという考え方がなかった。老後のためには貯蓄をすればいいと考えていたが、貯蓄が減っていくのはやはり不安。（現役時代の）貯蓄が大きく減らない程度に、（老後の）定期的な収入について備えておくべきだった」と打ち明けます。
一方で、今の生活では「比較的自由に時間を使えるので、趣味のゴルフなどに時間を使える」のが喜ばしいとのこと。適度に働きながらセカンドライフを楽しんでおられるようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
