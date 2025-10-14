お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（53）13日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後6・30）に出演。グアムで偶然すれ違った人物を明かした。

恒例企画「秘境で飲食店探しの旅」で塚地がゲスト出演。訪れたのは「トトロ」の舞台と言われる埼玉・東京の県境にある狭山丘陵の大自然で、爆笑＆爆食のド根性歩き旅を行った。

バスで移動中の車内で「旅行」について話題となり、サンドウィッチマン・富澤たけしが「一回グアムですれ違いましたよね?」と切り出すと、塚地は「そう!グアムですれ違った」と思わず声が大きくなった。

富澤は「海に下りる階段ですれ違って」と出会った場所を明かした。塚地も突然の出会いに「“おーおーおー!”みたいな。で、それぞれ後輩たちも“おーおーおー!”みたいな」と驚いたことを振り返った。

さらに「ビックリした」とし「富澤くんじゃないなって思ったのは…ドレッドヘアで…超浮かれてんねんから」といつもと違う髪形だったことを明かした。これに相方・伊達みきおは「お前いつドレッドヘアになった?」と驚くと、富澤は「一回やってみたくて…お正月休みだけそれにしてた」と伝えた。

そのため伊達は「俺も知らないわ」と初耳だった。塚地は「あ、違うと思った。最初。そんなわけないって。ちょっと見られたくなさそうな顔してた」と富澤との偶然の出会いを思い返した。