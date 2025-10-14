「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。13日のテーマは、「閉幕後も楽しめる“アフター万博”に注目」です。

■きょう閉幕 約半年間を振り返り

13日、大阪・関西万博がついに閉幕しました。行けた人も行きたかったけど行けなかった人もいたと思いますが、閉幕しても“アフター万博”をまだ楽しむことができます。

13日も朝からたくさんの人が万博会場に詰めかけました。ミャクミャクグッズを身にまとった人や、うちわを持った人など思い思いに最終日を楽しんでいました。

12日時点の速報値で一般来場客は、累計でおよそ2529万人と2005年の愛・地球博を超えたということです。運営費は最大で280億円の黒字が見込まれているといいます。

万博は、開幕からおよそ半年でいろいろなことがありました。振り返ります。

開幕した4月13日は雨で、ブルーインパルスの飛行が中止されました。

パビリオン完成の遅れもありました。開幕からおよそ3か月で開館が遅れていたネパール館がオープンし、7月に全パビリオンがオープンされることになりました。

8月には、万博につながる唯一の鉄道路線、大阪メトロ中央線が帰宅時間に運転見合わせになり、多くの人が帰宅困難になりました。この時は一部のパビリオンが臨時で開放され、万博で一夜を明かすという“オールナイト万博”とも言われ楽しんだ人もいました。

9月、駆け込み来場が増加し、連日20万人以上が来場しました。一部では、“チケットがあるけど入れない”ということもありました。

■まだ買える「ミャクミャク」グッズ

今回の万博で盛り上がったのが、公式キャラクターのミャクミャクです。一部で「ミャク様」と呼ばれるなど大人気になりました。

大阪府の吉村知事によりますと、ミャクミャク関連のグッズの売り上げは、8月末まででおよそ800億円に上っているということです。ぬいぐるみが売り切れたり、グッズショップに大行列ができたりしました。

万博が閉幕しても、ミャクミャクのグッズを買うチャンスはまだあります。大阪府はもちろん、東京・丸の内などにあるオフィシャルストアは、一部を除き営業が継続されるということです。

そして、東西のゲートで来場者を迎えていた2体のミャクミャク像は来年1月から3月、吹田市の万博記念公園へ移設され、その後は府内の観光名所をめぐる予定だということです。

■まだ見られるパビリオンも？ “アフター万博”楽しみ方いろいろ

万博会場の跡地については今後、大阪市が市営公園として管理する方向で調整が進んでいるということです。全長2キロの大屋根リングは、およそ200メートル残す方針が決まりました。

日によっては5時間以上待ちになったイタリア館で展示された「ファルネーゼのアトラス」は、今回の万博で日本初公開された像ですが、今月25日から来年1月12日まで大阪市立美術館で展示されることが決まったということです。

“最先端の医療技術”を体感できるパソナ館は、兵庫県淡路島へ移設されるといいます。

ほかにもアフター万博の楽しみ方あります。

大屋根リングは閉幕後、船の上から楽しめます。大阪市内などから万博会場をつないでいた船が、今度は海から大屋根リングを見られるクルーズ船になるというのです。

閉幕後の今月18日から31日まで出航予定で、すでに全日満席になりました。そこで来月の16日まで延長が決定しました。

ほかにも、18日には万博を楽しんだ人たちの思い出を語る交流会「万博マニアと振り返る会」が行われます。当初、午前と午後1回ずつ、それぞれ定員50人でした。しかし応募が殺到し、急きょ午後の部の定員数を150人に増枠したということです。

◇

ただ、万博をめぐっては、当初は並ばない万博を掲げていたのに行列になったり、一部のパビリオンで建設費が未払いになっているなど課題も残りました。それでも万博は多くの人の思い出に残ったのではないでしょうか。