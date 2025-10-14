きょうは、前線の影響で西日本や東日本を中心に雨の範囲が広がるでしょう。午後は日本海側を中心に激しい雨の降る所もあり、夕方以降は太平洋側も雨の所が多くなりそうです。

日本海から前線がのびてきて、雨の範囲が広がっていきます。東海では朝から弱い雨の降る所もあるでしょう。九州北部から北陸にかけての日本海側では、日中は次第に雨の範囲が広がっていき、午後は雨脚の強まる所もありそうです。東北南部や関東、東海も夕方以降は広い範囲で雨となり、夜は本降りになる所もあるでしょう。夜遅くなるほど太平洋側にも雨雲が広がっていき、晴れ間の出る近畿や四国でも雨の降る所がある見込みです。朝は雨が降っていなくても雨具があるとよさそうです。北海道や東北北部は晴れますが、夜遅くなると北海道の北部を中心に雨雲のかかる所があるでしょう。

日中の気温は、きのうより低い所が多くなりますが、西日本を中心に30℃くらいまで上がる見込みです。名古屋はきのうより大幅に低く、24℃の予想です。東京は23℃の予想ですが、雨が降りだすと北風がひんやりしてきます。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：18℃ 釧路：13℃

青森 ：20℃ 盛岡：20℃

仙台 ：20℃ 新潟：22℃

長野 ：19℃ 金沢：21℃

名古屋：24℃ 東京：23℃

大阪 ：29℃ 岡山：28℃

広島 ：29℃ 松江：27℃

高知 ：30℃ 福岡：30℃

鹿児島：31℃ 那覇：32℃

あすの朝までは、西日本や東日本で雨の所が多くなるでしょう。日中も変わりやすい天気で、晴れ間が出ても、にわか雨の所がありそうです。木曜日は雨の範囲が広がっていき、東北や北陸を中心に雨脚の強まる所があるでしょう。金曜日は晴れ間が戻りますが、週末は再び天気が崩れ、北日本では荒れた天気となるおそれがあります。この雨のあと、寒気が流れ込み、週明けは札幌では最高気温が11℃、東京も19℃と昼間も肌寒いくらいとなりそうです。西日本も秋らしくなっていく見通しです。