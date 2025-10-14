¡ÚÆîÉôÇÕ¡Û¹âÌÚ»Õ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¢¤ë¡×¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬¸òÎ®G1¡¦2¾¡ÌÜ
¡¡10·î13Æü¡¢À¹²¬¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®G1¡¦ÆîÉôÇÕ¡Ê¥À1600m¡Ë¤Ï¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬²÷¾¡¡£¥µ¥¦¥¸¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÃÏ°è¤ÇÁö¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÆ±ÇÏ¤¬´ÓÏ½¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2Ãå¤Ë¤Ï½é¥À¡¼¥È»²Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬¹¥°Ì¤«¤éÇ´¤ê¹þ¤ó¤À¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤ÏÄÉÁö¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤â¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¤·¤¿¿¤Ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê4Ãå¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
1Ãå¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í
¹âÌÚÅÐÄ´¶µ»Õ
¡Ö2000m¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Á°¿Êµ¤Àª¤¬¶¯¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀîÅÄµ³¼ê¤Ï²¿ÅÙ¤â¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é²æ¡¹¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀìÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£½ª»Ï¡¢¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡Áö¤Ï¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éJBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤â»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡10·î13Æü¡¢À¹²¬¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿12R¡¦ÆîÉôÇÕ¡ÊJpn1¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À1600m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´6¡¦Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦¹ñ»Þ±É¡Ë¡¢3Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡Ê²´7¡¦·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:34.3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÉðËµ³¾è¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦¿·Ã«¸ù°ì¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚÆîÉôÇÕ¡ÛÀîÅÄ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬¸òÎ®G1¡¦2¾¡ÌÜµ×¡¹¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤ò¥¯¥ê¥¢
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î4ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤¬¸òÎ®G1¡¦2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¸åÂ·¤Ã¤¿°ìÀï¡£¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¤ÏÀè¹ÔÁè¤¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢ÇÏ·²¤ÎÃæ6ÈÖ¼êÉÕ¶á¡£µ×¡¹¤Î¥Þ¥¤¥ëÀï¤âÄÉÁö¤Ï³Ú¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê½Ð¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï2ÎóÌÜ¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¡£Ä¾Àþ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤«¤é¤ÎµÓ¿§¤Ï°ìÆ¬È´¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¹¥È1¥Ï¥í¥óÉÕ¶á¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ4ÇÏ¿È2Ãå°Ê²¼¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£2Ãå¤Ë¤Ï½é¥À¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬Á°¡¹¤«¤éÇ´¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¡25Àï9¾¡
¡Ê²´6¡¦Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ¡Ë
Éã¡§¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯
Êì¡§¥Á¥§¥¹¥È¥±¥í¡¼¥º
ÊìÉã¡§Uncle Mo
ÇÏ¼ç¡§Î»紱»û·òÆó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
À¸»º¼Ô¡§¥ê¥ç¡¼¥±¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡¡ÀîÅÄ¾²í
2Ãå¡¡¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡¸æ¿ÀËÜ·±»Ë
3Ãå¡¡¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡¡Æ£²¬Í¤²ð
4Ãå¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡¡ÉðË
5Ãå¡¡¥¨¥³¥í¥¯¥é¡¼¥¸¥å¡¡¾®ËÒÂÀ
6Ãå¡¡¥·¥ã¥Þ¥ë¡¡ÀÐÀîÏÁ
7Ãå¡¡¥ß¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¡»³ËÜÁïºÈ
8Ãå¡¡¥ê¥á¥¤¥¯¡¡ÌðÌîµ®Ç·
9Ãå¡¡¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¤¥É¡¡µÈ¸¶´²¿Í
10Ãå¡¡¥¤¥°¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¡ºûÀîÍã
11Ãå¡¡¥¹¥×¥é¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡¡ÄÍËÜÎÃ¿Í
12Ãå¡¡¥Ø¥ê¥ª¥¹¡¡»³ËÜÀ¯Áï
13Ãå¡¡¥ì¥é¥¤¥¿¥à¡¡¹â¶¶ÍªÎ¤
14Ãå¡¡¥µ¥ó¥¨¥¤¥³¥ó¥É¥ë¡¡¹â¾¾Î¼
15Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥¢¥¹¥È¥ê¥¢¡¡´ØËÜÎè²Ö
16Ãå¡¡¥¼¥Ã¥È¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¡¿û¸¶Ã¤ÆÁ