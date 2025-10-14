10月13日、佐賀競馬場で行われた6R・ネクストスター佐賀（2歳・ダ1400m）は、渡邊竜也騎乗の3番人気、サキドリトッケン（牝2・佐賀・真島元徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にプレアレジェンド（牡2・佐賀・三小田幸）、3着にカシノアミュレット（せん2・佐賀・手島勝利）が入った。勝ちタイムは1:30.1（良）。

1番人気で下原理騎乗、トレアドール（牡2・佐賀・真島正徳）は5着、2番人気で山口勲騎乗、トリトンテソーロ（牡2・佐賀・真島二也）は8着敗退。

【YJSトライアル佐賀】松本一心＆青海大樹が主役、西日本地区ポイント争い激化

「すごく競馬が上手」

1着 サキドリトッケン

渡邊竜也騎手

「嬉しいです。この馬はすごく上手に競馬をしてくれるので、スタートして出た位置から競馬しようかなと思っていました。スタートが1歩目、思ったより早かったので、いい位置を取れたなと思って乗っていました。すごい勝負強い馬なので、馬の力を信じて追っていました。馬が本当に成長していたので、自信持って乗れましたし、道中の雰囲気なんかも競馬を覚えてるような感じで、どっしり構えて乗れました。控える競馬で重賞2連勝して、すごく競馬が上手だなと思っていて、これからも応援していきたいですね。今日は、お集まりいただいてありがとうございます。自分は明日も名古屋競馬乗っていますので応援していただけると嬉しいです。このサキドリトッケンもこれからも活躍してくれると思うので応援よろしくお願いします」

サキドリトッケン 5戦3勝

（牝2・佐賀・真島元徳）

父：トゥザワールド

母：プロハンター

母父：シーキングザダイヤ

馬主：三岡有香

生産者：ヒカル牧場

【全着順】

1着 サキドリトッケン

2着 プレアレジェンド

3着 カシノアミュレット

4着 モーモーゴールド

5着 トレアドール

6着 ヘイルメリーラン

7着 ランドヴェイル

8着 トリトンテソーロ

9着 マテラブルース

10着 シェナファースト

11着 リネンウォーリア