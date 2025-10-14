◆第６８回スワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都・芝１４００メートル、良）

第６８回スワンＳ・Ｇ２は１３日、京都競馬場で行われ、５番人気のオフトレイル（菅原明）が後方から鋭く差し切り、１分１８秒９のコースレコードで重賞２勝目を挙げた。優先出走権を取ったマイルＣＳ（１１月２３日、京都）でＧ１初制覇を目指す。

ため込んだエネルギーを、一気に解き放った。１１番手を追走していたオフトレイルは抜群の手応えで直線を迎えると、前がクリアになってから追い出しを開始。追えば追うだけ伸びる強じんな末脚で、ゴール前の大接戦から抜け出した。従来のレコードを１０年ぶりに０秒１更新する見事な走りに、菅原明は「当初の予定とは違ったレースで、どうしようかと思ったがよく走ってくれた」と胸をなで下ろした。

やや後手に回り、想定した位置よりも後ろになったが、継続騎乗でもあり癖は把握していた。少し促して馬の後ろに収まると、折り合いもスムーズ。力を引き出すことに成功した。「新潟（前走の関屋記念）で悔しい競馬をしたので、結果を出せればと思っていた」と鞍上。コースレコードで勝ったカナテープと同タイムで走りながら首差の２着同着だった敗戦から巻き返した。

コースレコードタイで制した昨年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞（福島）以来、２つ目のタイトル。ＪＲＡ通算３００勝となった吉村調教師は「最高の形で賞金を加算できた」と満面の笑みだった。春は高松宮記念１４着など結果が出なかったが、「１２００メートルを使った経験が生きている。無駄ではなかった」と成長を喜んだ。

昨年は首差２着に泣いたレースをしっかりと勝ち切った。「まだ４歳で成長力もある。何ともなければ、マイルＣＳへ行きます」と指揮官はＧ１参戦を明言。７戦３勝、２着３回、３着１回の“京都の鬼”が、マイル王に名乗りを上げた。（山下 優）

◆オフトレイル 父ファー、母ローズトレイル（父キングマンボ）。栗東・吉村圭司厩舎所属の牡４歳。英国・ゴドルフィンの生産。通算１５戦４勝。総獲得賞金は１億８６４５万８０００円。主な勝ち鞍はラジオＮＩＫＫＥＩ賞（２４年）。馬主はゴドルフィン。