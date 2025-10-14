4年で生徒数が4倍に急増…算数塾のカリスマ塾長が実践する「子どもに必ず信頼される」大人の接し方とは

魅力的な教材と巧みなプログラムで多くの生徒を魅了し、わずか4年で生徒数を4倍に増やした話題の塾、それが「りんご塾」だ。少子化のなか、なぜ急成長を遂げることができたのか。どこが他の塾と違ったのだろう？田邉亨（たなべ・とおる）代表は、教材でも教え方の技術でもなく、「先生が威張らないこと」が、一般の塾との最大の違いだと著書のなかで述べている。彼の新刊『本物の算数力の育て方』から、真意を解き明かす特別記事をお届けしよう。

田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』は書店・ネット書店で好評発売中！

補習授業で生徒の態度が変化した

記事前編では、子どもの振る舞いは大人の接し方しだいで変わる、という話をさせていただいた。同じことは勉強にもいえる。大人の関わりかた如何で、学びに向かう子どもの態度はみるみる変わっていくのである。

「りんご塾」を始める前、僕はある小さな補習塾で雇われ講師として働いていた。その塾に、中学3年生になったばかりの女子生徒がいた。仮に名前を朱里（あかり）さんとしよう。

朱里さんはその時点ですでに2年、塾に通っていたが、彼女は分数も、四則演算の順序も理解できていなかった。当然、数学テストの点数は悲惨なもので、本人も「数学はキライ」と言っていた。

なんとなく彼女を放っておけないと感じた僕は、別に残業代が出るわけでもなかったが、朱里さんに小学校の算数から教え直すことにした。無理のないペースでゆっくり教えたところ、彼女はどんどん理解していき、補習授業が終わるころには満面の笑みで「ありがとうございました！」とていねいにお礼まで言って帰っていった。

次回彼女に会ったときには友達を連れてきていた。どうやらその友達も、数学が怪しいらしい。それから来る日も来る日も、僕は数学を教えた。別に連立方程式や解の公式を知らなくても、この世の中を生きていくことはできる。けれど「勉強はさっぱりわからない」という思いのまま成長して欲しくなかったのだ。

「勉強はあんまり出来なかったけれど、塾の先生に教えてもらって、数学だけはわかるようになったぞ」

そう思えるようになって欲しかった。

たとえ「わかる」とか「できる」というレベルが低くてもいい、ただこの子たちに〈やったら出来た〉という体験をしてもらうことが非常に大切だと思っていた。

当時の僕は塾業界についてはまったくの素人で、「個別指導」という言葉すら知らなかった。しかしこの出来事がきっかけで、子どもには個別で教えてあげるのが効果的だな……と感じた。なにより、その子の才能やペースに合わせた進度で学習を進められるのがいい。

そこで独立することに決め、2000年に開設したのが「りんご塾」だった。経営を軌道に乗せるのは大変だったが、楽しみながらどんどん「わかる」「できる」を増やすことのできるプログラムを開発できたおかげで全国に教室が広がり、生徒数は1000人をゆうに超えるまでになった。

僕の教育プログラムについては拙著『本物の算数力の育て方』のなかで詳しく書いた。ここでは子どもと接するとき、僕がとくに大切にしていることを述べたいと思う。

子どもには子どもの「物差し」がある

子どもを注意するとき、大人は無意識に「今の自分の能力」を物差しにしやすい。たとえば「〇〇しなさい！」と子どもを叱ったとする。その「〇〇」は社会的に正しいことかもしれない。あるいは、できて当たり前のことかもしれない。

しかしここで、自分が子どもだったころのことを振り返っていただきたい。あなたはその当時、子どもに言いつけた「〇〇」ができただろうか？ 実はできなかった、なんて人も多いのではないだろうか。

僕は塾の経営者だから、勉強の例をつかってたとえ話をしてみたい。要するに、こう考えてみて欲しいのだ。

あなたの子どもはいま、算数のドリルに取り組んでいる。そのテストは100点満点だ。すべて正解しても100点「しか」とれない。その100点が子どもの物差しであり、そこで全問正解を目指して頑張っているのが「子ども」なのである。

大人はどうだろう。小・中学校はとうの昔に卒業して、高校あるいは大学まで出ている。あるいは、大学院まで出た保護者だっているかもしれない。なかには「算数は苦手だった」という人もいるだろうが、そんな人でも学校教育をひととおり終えて、社会で揉まれたあとであれば、能力の物差しは間違いなく1000点はある。

100点の物差しのなかで頑張っている人（子）を、1000点の能力を持っている人（大人）が叱るのはおかしくないだろうか？ アンフェアに感じるのは、僕だけだろうか……。

子どもを「格下」に見てはいけない

そのようなわけで、僕は常々、次のような心がけを持つよう、気をつけている。

子どもに口出ししたくなったら、あるいは叱咤したくなったら、言葉を口に出す前に、

〈目の前の子どもと同じ年齢だった時、自分は注意しようとしているそのことが、果たしてできていただろうか？〉

と、子どもと同じ立場になって自分を振り返ってみよう、と。

それでも言わなければいけないことなら、伝えてもいいだろう。いったん子ども目線になったうえで、なお何かを伝えようとする人の言葉には、きっと子どもも耳を傾けるはずだ。

だが、自分の物差しだけを頼りに、いかにも大人らしく「上から目線」で来る人の言葉は通じない。ましてや子どもに「バカじゃないの」とでも言いたげなトーンで注意してはいけない。とくに勉強ではゼッタイにやめるべきだ。

子どもは、大人の見下すような態度を敏感に感じ取っている。だから「上から目線」で注意し続けていると、子どもは次第に、その大人を相手にしなくなる。「はーい」と返事だけして、言われたことをスルーするようになる。

逆に子どもを格下に見ることなく、むしろ尊敬している気持ちが伝わると、子どものほうは〈この大人は自分を認めてくれる人だ〉と気づくようになる。子どもは、自分を認めてくれる人の話は聞くし、そういう人が教えてくれることについては、「勉強しよ！」と思うものなのだ。まさにこの接し方が、僕のポリシーなのである。

