世界の「NISSAN」が経営危機に苦しむ中、その再建を任されたのはメキシコ出身の46歳。生産拠点の縮小をはじめ“痛みを伴う決断”を余儀なくされ、「トランプ関税」などの外的要因も先行きに影を落とす。山積みの課題を乗り越え、かつての輝きを取り戻す日は来るのか。経済アナリストの森永康平氏の直撃に、苦境の原因や追浜地区の現状、今後の新車戦略まで、イヴァン・エスピノーサCEOが明かした。

※本稿は週刊新潮2025年10月16日号【経済アナリスト森永康平のビジネスリーダーにドロップキック！】の対談記事です。

【写真を見る】厳しい質問に答えるエスピノーサCEOの表情

森永 CEOに就任されてから半年ほど経ちましたね。今までと生活ぶりは変わりましたか。

取材に応じたイヴァン・エスピノーサCEO

エスピノーサ たしかに変わったこともありますが、これまで日産で25年ほど働き、日本にも10年近く暮らしていますから、生活自体の変化はそれほど大きくありません。一方、責任は非常に強く感じています。厳しい状態の中でCEOを引き継ぎ、日産を“あるべき姿”に戻さなければならないという思いが、私を突き動かす原動力になっています。

森永 46歳という若さで大企業を率いるとなると、特に最初は苦労したのでは。

エスピノーサ 私は外からやってきた経営者ではなく、日産という会社については就任前からよく知っています。CEO直下の会議体も信頼するメンバーを選任できましたので、就任してからの移行期間は比較的うまくいったと思っています。でも重要なのは「これから」です。私が人生を捧げてきた日産の明るい未来を、なんとしても切り拓きたいですね。

“台数至上主義”の弊害

森永 日産に対する強い愛が感じられます。しかし2025年3月期に6700億円という巨額損失を出すなど、日産は非常に厳しい状況にあるように思います。この原因はどこにあるとお考えでしょうか。

エスピノーサ もちろん外的要因もありますが、ベースにあるのは、やはり日産が持つ構造的な問題でしょう。以前の経営陣は、「年間800万台」という成長目標の達成に向け、生産能力の増強、大規模投資、人員増など大幅にコストを増やしてきました。しかし生産台数はピーク時でも577万台。近年は350万台ほどにまで減っていますから、固定コストがとても賄いきれない状態だったわけです。

加えて、重要市場である北米を中心に、値引きをしてまでも在庫を整理しようとしたことで、利益率が押し下げられてもいました。北米市場におけるシェアが7.5％程度で推移していたときは利益率も高く、健全な状態だったのですが、そこからブランド力以上にシェアを高めようとしたことは、大きな問題だったと思います。

森永 やはり“台数至上主義”の弊害は大きかったわけですね。前経営陣はどうしてそのような無理な目標にこだわってしまったのでしょう。

エスピノーサ 当時の意思決定の現場にいたわけではないので、「わからない」というのが正直なところです。ただ遠くから見て感じていたのは、ルノーも含むアライアンス全体で、世界ナンバーワンを獲りにいこうという強い思いです。世界トップの台数を達成すれば、それこそがゴールという雰囲気がありました。ですが、ビジネスはそう簡単な話ではありません。お客様にどのような価値を提供するか、社会にどう貢献するか、そういう“存在意義”も含めたバランスが大事だと思うのです。規模や儲けは「結果」でしかなく、ゴールにすべきものではないと私は思っています。

苦渋の選択

森永 ルノー、三菱自動車との3社連合は、まさに世界の首位争いを繰り広げていましたね。トップが手に届く範囲にあったからこそ、そこにこだわってしまったということでしょうか。結果、現在の経営危機に繋がったわけですが、御社が今年5月に発表した経営再建計画「Re:Nissan」に大きな注目が寄せられています。これからどうやって経営を立て直すのか、その柱を教えていただけますか。

エスピノーサ コスト構造の改善、商品戦略の見直し、パートナーシップの強化。この三つを柱に、26年度までに自動車事業を黒字化させることを目標にしています。

一つずつ説明させてください。

まずはコスト構造の改善。固定費と変動費をそれぞれ2500億円ずつ削減することを目指します。特に固定費については、世界全体の生産拠点を17から10に集約させ、人員も2万人削減することを決めました。これは従業員やその家族の生活がかかっているので、痛みを伴う苦渋の選択ですが、避けては通れない決断でした。そして「800万台」を前提にして広がっていたサプライヤーのスリム化や、開発・設計基準の徹底的な見直しなど、ありとあらゆるアプローチで変動費の削減も行っています。

森永 それで合計5000億円のコストを削減すると。

エスピノーサ 二つ目の柱は、商品戦略です。市場へのアプローチの仕方も含め、全面的に見直しを行いました。日本やアメリカのほか、中東、メキシコなど、日産のブランド力が高いコア市場を再定義し、各市場に適切な商品を迅速に展開していきます。日産の中心である日本市場には今秋、新型軽「ルークス」を投入。また10月末から開催されるジャパンモビリティショーでは、アイコンとなる新型車をお披露目します。日産復活のエンジンとなる北米は、既に回復の兆しが見え始めています。ディーラーとの関係をさらに強めていて、ハイブリッド車、プラグインハイブリッド車（PHEV）などの新商品投入も積極化していきます。

そして三つ目は、パートナーシップの強化です。商品ポートフォリオを効率的に補完するため、ルノーや三菱自動車とのアライアンスを中心に、協力体制を敷いています。たとえば欧州市場では、開発も生産もルノーに委託する形式で、新型EVの「マイクラ」を今年投入しました。技術領域では、クルマの知能化やソフトウェア領域などでホンダとの協議も続いていて、また、アメリカでの関税対策などもホンダとの協力体制の可能性を検討しています。

追浜地区の今後は

森永 やはり一つ目のコスト削減について、どうしても気になってしまいます。特に、神奈川県横須賀市で一つの町を築いていた追浜工場の閉鎖は、日本人の間で大きく注目されていますよね。人員の整理や跡地のプランも含めて、お考えをお聞かせいただけますか。

エスピノーサ 繰り返しになりますが、今回の工場停止や人員削減は、本当に苦しい決断でした。その中で私が最優先で考えているのは「人」です。従業員に対して適切なオプションを提供し、人生や生活に対する影響をなんとか最小限におさえたい。その上で跡地をどうするかは、売却も含めていろいろな選択肢を検討しているところです。地域社会への影響も最小限におさえられるよう、自治体とも相談をしています。社会に責任のある企業市民としての義務を果たしたいと思っています。

ただ、追浜地区で停止するのは車両生産工場です。追浜地区には総合研究所やテストコース、専用ふ頭などの事業拠点があり、これらの施設は変更なく運営を続けるということは、申し添えておきたい。

森永 なるほど。

エスピノーサ 生産拠点についてはすでに5カ所の統廃合を発表し、残す海外の2拠点は最終調整中です。これらの改革のために8500億円の資金調達もできたので、時間的余裕も得られています。

こうした苦しい施策こそどんどん前に進めていかなければ、今後新商品を投入しても、“悪いニュース”ばかりが注目されてしまうでしょう。社内外ともに「未来」に向かっていくためにも、やると決めたことにはスピーディに取り組んでいます。

中国で築いた優位性を「外」へ

森永 もう一つ、市場に対するアプローチの仕方を見直すというお話も気になりました。先ほど挙げられた国のほか、たとえばEV市場が過熱する中国ではどのような戦略を描いているのでしょう。

エスピノーサ 中国でも日産のブランドがしっかり認知されていて、たとえば今年4月から販売を開始した新型EVセダン「N7」は、1カ月あたり1万台を超えるペースで売れています。中国は競争の激しい市場ですが、お客様の目線に立って適切な開発を行えば、しっかり成果を得られることが証明できました。逆に言うと、これまではそのような有機的な戦略なしに、短期間で無理に台数を増やそうとしていたからうまくいかなかったわけです。

森永 中国は価格競争が厳しい面も大きいと思います。そこで事業を拡大していくことが、日産の利益率を下げていくということにはなりませんか。

エスピノーサ 私は、中国を単体の市場とはとらえていません。もちろんまずは、無理のない範囲で販売台数を伸ばし、中国での事業を安定させたいと思っています。そのうえで、中国に拠点を持つからこそ実現できる開発スピードやコスト面での強みなどを用いて、「外」で戦いたいのです。中国の自動車メーカーが、その価格競争力やスピード感をもって海外で台頭しているのと同じように、我々も中国で築いた優位性を活用していく。そうして中国で開発する台数が増えれば、為替や市場の変動の両面でヘッジを利かせられるでしょう。また「N7」と同様の手法で開発したEVやPHEVの新エネルギー車を27年夏までに新たに8車種投入予定です。

「新しいモデルがなかなか出てこない」？

森永 こうしてお聞きしていると、直近では新型車も積極的に投入しているのだとわかりました。一方、私の周りの日産ファンからは、「新しいモデルがなかなか出てこない」という不満もよく耳にするんです。こういう声に対してエスピノーサCEOはどうお考えですか。

エスピノーサ いま、新車の投入は加速しているところです。先ほどお伝えしたような車種に加えて、今秋投入する新型EVの「リーフ」は700kmというトップクラスの航続距離を誇ります。日米欧に投入しますが、EVの航続距離に不安を感じていた方にも選んでいただけると思っています。

ほかにも新商品はどんどん出していきます。「Re:Nissan」における新車計画の目玉の一つが次期型「スカイライン」です。ご存じの通り400馬力と、日産にとって“スピード”の象徴で、私も大好きな車です。でも速いのはそれだけではなく、開発期間も大幅に短くしました。新しく30カ月に短縮した開発プロセスを導入し、その第1弾が新型スカイラインとなります。車としての速さと、日産の開発の速さの両方のアイコンになります。これを目にしたら、森永さんの周りのファンの方々にもワクワクしてもらえることを確信しています。

森永 それはぜひ伝えておきたいと思います。日産には、他社よりも熱狂的なファンが多いと感じますが、彼らの心にまた灯がともれば、状況は変わっていきそうですね。

「トランプ関税」とどう向き合うか

森永 とはいえそんなポジティブな試みと並行して、トランプ米大統領による関税政策が、世界の不確実性を大きくしています。日本の自動車産業は15％という税率で落ち着きましたが、北米市場を重視する日産にとって影響は大きいのではないでしょうか。

エスピノーサ 27.5％から15％まで下げられたという点は歓迎しますが、それでも以前よりはずっと高いので、手放しでは喜べません。関税対策として、日本やメキシコからの対米輸出を抑制し、その分米国内での生産台数を増やしています。それに伴い米国でのマーケティングも、関税のかからない車に集中するようにしています。部品の調達先も短期間で変更しました。これらの対策は今後も継続します。現行の15％だって、来月、半年後、来年にはどうなっているか誰もわかりませんからね。そういう不確実性が大きいからこそ、今は自分たちでコントロールできる部分を改善していくしかありません。

森永 日本で発表される貿易や物価の統計を照らし合わせてみると、日本の自動車メーカー全体として、関税分を織り込む形で出荷価格を引き下げ、米国での競争力を維持しようとしていると推察されるデータも見受けられます。

エスピノーサ それは根本的な解決にはなりません。グループ企業間の価格を調整することはできますが、最終的には輸出先の国で関税を支払うことになります。ですから、先に述べたような関税対策は今後も必要になる。幸い、米国の二つの完成車工場も含め、日産にはグローバルな生産拠点網があります。むしろ「広すぎる」とこれまでは問題視されていたところもあったのですが、それがいまは生産体制の柔軟性に繋がっている。関税だけでなく、米中を中心に地政学上の緊張も高まる中、これは我々の強みになっています。

森永 今のような“有事”には、広い生産網が活きているわけですね。

エスピノーサ その通りです。

日産でのキャリア

森永 お話を伺っていると、エスピノーサCEOは本当に日産の車がお好きなんだと感じさせられます。これまでも日産一筋のキャリアを歩んでこられたと思いますが、そもそもどうして日産に入られたのか、きっかけは何だったのでしょうか。

エスピノーサ 1990年代初頭、私が15歳くらいの頃でしょうか。日産は当時、メキシコ内でも有力な自動車メーカーの一つであったとはいえ、パフォーマンスカーとしてのイメージはまだありませんでした。そんなとき、「300ZX（フェアレディZ）」という日産のスポーツカーに出会ったんです。デザインはシンプルで美しく、内装はまるで戦闘機のコックピットのよう。日産はこんな技術のある会社なんだと感動したのがきっかけで、大学卒業後の就職先の候補になりました。

森永 入社後は商品企画や商品戦略の部門が中心でしたよね。そんなエスピノーサCEOから見て、日産の車は何が一番の魅力だと思いますか。

エスピノーサ 日産は、お客様中心で車をつくる会社です。「技術の日産」といわれますが、それは「人のための技術」なんです。自動運転技術が好例です。やろうと思えば無人で走る車自体はすぐにでも世に出すことができるかもしれませんが、お客様の安全が守られる確信がもてるまでは、人の監視を前提にしています。“技術のための技術”を追うことはしません。

今夏生産を終了した「GT-R」もそうです。世界最速級でありながら、日産が誇る四輪駆動の技術により最も運転しやすく安全な車の一つになっています。こうした「人」を中心とした開発こそが、日産の最も卓越している点です。

森永 どれも人を最優先にした技術なんですね。

エスピノーサ 日産の車は細部にいたるまで、企画や設計の細かい配慮に溢れています。シートに座った瞬間からそれが伝わって、私は自然と笑みがこぼれてしまうんです。そんなワクワクする車を、これからもお客様に届けたい。そしてより信頼される会社になれるよう、これからの人生を捧げていきたいと思っています。

デイリー新潮編集部