第38回壱岐の島新春マラソン大会（実行委員会主催、西日本新聞社共催）が来年1月11日、長崎県壱岐市芦辺町の市ふれあい広場を発着点に開かれる。ハーフマラソンなど海沿いを中心に走る7コースで開催。ゲストランナー（5キロ）にタレントの森脇健児さんを迎える。

コースは、ハーフマラソン（中学生以上）▽10キロ（同）▽5キロ（同）▽2キロ（小学5、6年）▽1・5キロ（同4年）▽1キロファミリー（同1〜3年と保護者）▽800メートルファミリー（幼児と保護者）。それぞれ男女・年代別で競う。ハーフは団体戦（男女問わず1チーム3〜5人。上位3人の順位の合計点で競う）もある。

参加費は、5キロ〜ハーフが4千円（ただし中学生5キロは500円）、1・5キロと2キロが500円、1キロと800メートルが千円（2人分。双子は1500円）。ゴール後には郷土料理の「ひきとおし」などが振る舞われる。

大会ホームページまたは電話＝（0570）039846＝で、11月16日までに申し込む。問い合わせは市観光連盟内の事務局＝0920（48）0590。 （野田範子）