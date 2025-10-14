長崎大環境科学部の深見聡准教授（50）が、持続可能な観光に焦点を当てた著書「観光と地域2 現場にまなぶ観光のかたち」を南方新社から出版した。2018年にユネスコの世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」や、21年に世界自然遺産となった奄美大島（鹿児島県）の現状と課題などを踏まえ、地域に根差した観光の在り方について考察している。

深見准教授は鹿児島市出身で、観光学が専門。19年に屋久島（同）のエコツーリズムや長崎市の軍艦島などを取り上げた「観光と地域」を出版した。

続編となる今回は、潜伏キリシタン関連遺産の構成資産である「春日集落」（平戸市）で聞き取り調査を行い、過疎地における世界遺産の保全と観光について研究。活動継続への不安はあるものの、行政の協力を得ながら、地域住民と観光客が可能な範囲で交流する点を評価している。

深見准教授は「世界遺産になったから、ずっと人が訪れるわけではない。その土地でしか味わえないものを、地域が無理なく提供していくことが、観光の持続性という意味では欠かせない」と主張する。

本ではこのほか、長崎市のキリシタン神社「枯松神社」の保全に向けた提案や、貴重な地形と地質が残るジオパークについて、五島や天草（熊本県）の事例分析を掲載。観光人材の育成などにも触れている。

A5判、136ページ、1430円。南方新社のウェブサイトなどから注文できる。 （北島剛）