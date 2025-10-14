¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï·ò¹¯¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¡¡ÈÓÄÍ¤Ç¡Ö¤Ä¤É¤¤¡×¡¡¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹ÂÎ¸³¤â
¡¡³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é·ò¹¯¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î·ò¹¬¡¦Ê¡»ã¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡¢»Ô¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¢ÈÓÄÍ°å»Õ²ñ¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤¬13Æü¡¢ÈÓÄÍ»ÔòÐÅÄ¤Î»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë»ÔÌ±¸ø±à±¿Æ°¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢³Æ¼ï·ò¿Ç¤Ç¼«¿È¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï´ë¶È¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã´Ø·¸¤ÎÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬Ìó90¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½¤¨¡¢·ì´ÉÇ¯ÎðÂ¬Äê¤äÇ¾ÇÈ·×Â¬¡¢¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë»ÔÌ±¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é¤¬¶¥µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÍÙ¤ë¼Ö¤¤¤¹¥ì¥¯¥À¥ó¥¹¤ä¡¢²»³ÚÎÅ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ó¥ê¡¼½ôÀî¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÈÓÄÍ»ÔÀÖºä¤Î´Ç¸î»Õ¡¢ÅèÅÄ²Â»Ò¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ï¡Ö¼Ö¤¤¤¹¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥Ë¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥íÁª¼ê¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¶âÅÄÃ£°Í¡Ë