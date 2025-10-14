「ここはおやじの店やけんですね。自分が継いでから、何も変えてないです」

長崎県佐世保市の中心部、四ケ町商店街と国道35号に挟まれた路地。「くわ焼きの店 たこ政」の2代目・石井俊助さん（40）は、父の故義矩（よしのり）さんの味を変えていない。カウンターや座敷の構え、食材を仕入れる方法も。命とも言える鉄板は、手入れをしながら店とともに年輪を重ねてきた。

「おやじの味が好きで来てくれよったんやから、そこを変えたら裏切りになる。若いお客さんも、昔の味を知るのは、良かっちゃなかですかね」

さっぱり、きっぱりとした物言いが、父の代からの客だけでなく若い世代も引きつける。

大阪で修業した父が、佐世保に初めてくわ焼きの味を持ってきたのが1971年。俊助さんは地元の大学を卒業後に会社員として九州各地に赴き、10年ほど前に帰郷してこの店で一から料理を習い始めた。

親子で一緒に仕事をすれば、よほど人間ができていないと、いや、できていても衝突することは想像できる。石井父子も例に漏れず「ぶつかったことはめちゃめちゃある。とにかくやりにくかった」と振り返る。

ただ、客が父を慕う様子は感じていた。亡くなってからも「お世話になった」「よう飲ましてもらった」と、よく耳にする。素直にありがたいと思う。

昔からの味、やり方は変えていないが、少し変わった点があるとすれば…。父と一緒に切り盛りしてきた母、昔ながらの社員、そして自身の3人を軸としつつ、若い大学生のアルバイトを入れることでより明るい雰囲気を心がける。

かつて父に向けられた「大将」の呼び声を今、自身が受け止める。常連も新規の客も、半世紀超の店の歩みを大切に、目の前の客をもてなす姿勢を認めているのかもしれない。

父の修業先からもらった屋号「たこ政」は、大阪の創業者の名前と、酔って顔が赤くなるさまと赤いゆでだこをかけて組み合わせた。

串の盛り合わせに加え、とん平やアナゴ串などから一つを選べる看板のセットの価格（1100円）は、コロナ禍でも物価が上がっても変えていない。「最初の設定を間違えたんですよ」という大将の言葉は、冗談にも本気にも聞こえる。 （重川英介）