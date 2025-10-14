江戸時代に対馬藩の飛び地だった田代領（鳥栖市東部と基山町）から、全国各地へ薬を売り歩いた「田代売薬人」に迫る企画展「売薬人大冒険（クエスト）−すすめ はこべ とおくのまちへ！」が、佐賀県鳥栖市神辺町の中冨記念くすり博物館で開かれている。

同博物館は今年3月に開館30周年を迎えた。配置売薬（置き薬）が衰退する中、日本四大売薬の一つとされる「田代売薬」の歴史に触れ、売薬人の仕事を再発見してもらおうと、来場者が売薬人になった気持ちでクエストを楽しめるロールプレーイングゲーム仕立ての展示を企画した。

来場者は入り口のQRコードをスマートフォンなどで読み込むと、江戸、明治・大正、昭和のうち、どの時代の売薬人になるかが表示される。展示品を観覧しながら、入り口で割り当てられた時代の装備をそろえ、クイズに答えていく。

会場には、時代によって異なる売薬人の服、薬を運ぶ柳ごうりやかばん、訪問先に配るおまけの紙風船のほか、江戸時代の売薬免許札や薬の処方集、大正時代の日誌、得意先を記した昭和時代の配置帳など124点を展示する。

徒歩や自転車で鹿児島まで行った話や、宿の娘と結婚したものの行商で家を空けるために会えなくなった話など、売薬人のこぼれ話を集めたコーナーもある。

岡山市から訪れた石原宣恵さん（76）は「幼い頃は家に薬屋さんが来ていた。紙風船のおまけが懐かしい」と目を細めた。博物館の前田ゆい学芸主任は「キャラクターになりきって、売薬人の旅がどれだけ大変だったのか知ってほしい」と来場を呼びかけている。

来年2月1日まで。11月2日はアイロンビーズでキーホルダーを作るワークショップ（参加費700円）もある。入館料は大人300円、高校・大学生200円、小中学生100円。土曜、日曜、祝日は大学生以下無料。月曜休館（祝日時は翌日）。中冨記念くすり博物館＝0942（84）3334。 （前田絵）