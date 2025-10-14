¡Îº´²ì¸©¡Ï¸©·ÙDNA´ÕÄêÉÔÀµ¡¡¶¦»ºÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤¬ÀâÌÀ
¡¡¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¤Î¸µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¤ò½ä¤ê¡¢¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡ÊPT¡Ë¤Ï13Æü¡¢º´²ì»ÔÆâ¤Ç¶¦»ºÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë³µÍ×¤äÌäÂêÅÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡PT¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÉÔÀµ¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤é¤ËÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿ÎÈæÁïÊ¿»²±¡µÄ°÷¤¬Æ±»Ô¤òË¬¤ì¡¢ËÜÂ¼¿»Ò½°±¡µÄ°÷¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï½°»²Î¾±¡¤ÎË¡Ì³°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÀâÌÀ²ñ¤Ç¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Î½Ð¸ýÁï°ìÏº²ñÄ¹¤Ï¡¢ÉÔÀµ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿´ÕÄê130·ï¤Î¤¦¤Á¸¡»¡Ä£¤ËÁÜºº»ñÎÁ¤È¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿16·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤ÏÆâÉôÄ´ºº¤Ç¡ÖÁÜºº¤ä¸øÈ½¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ï²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ´ÕÄê»îÎÁ¤ÎÊÝÂ¸¤ä¡¢´ÕÄê¤Î°ìÏ¢¤Î²áÄø¤ä¾Úµò¤òÊÛ¸î¿Í¤¬³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡À°È÷¤¬É¬Í×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢¿ÎÈæ»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¸©·Ù¤ÏÆâÉôÄ´ºº¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤ÎÈ¿¾Ê¤â¤Ê¤¤¡£»²±¡¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ç·Ù»¡Ä£¤ËÇ§¼±¤òÊ¹¤¡¢É¬Í×¤Ê»ñÎÁ¤òÄó½Ð¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡¡¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë