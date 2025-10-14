県労働委員会（事務局・県庁南館3階＝佐賀市城内1丁目）は、毎年10月の「個別労働関係紛争処理制度」周知月間に合わせ、30日〜11月5日、電話や来所による労使間のトラブル相談を重点的に受け付ける。業務時間を拡大し、解雇や雇い止め、パワハラ、セクハラといった職場の悩みについて解決の手助けをする。相談はいずれも無料。

県労委は学識者や労組、企業関係者ら労働問題の専門知識や経験を持つ委員（計15人）で構成する行政機関。労使間の問題が起きて話し合いがまとまらない場合、公平な第三者として仲立ちする。

期間中、平日の電話での受け付けは午前8時半から午後8時（通常は午後5時15分まで）。来所は事務局で職員が午後7時まで受け付け、可能なら事前の電話予約を呼びかけている。土日祝日も午前9時から開庁し、電話は午後5時まで、来所の受け付けは同4時まで。電話＝0952（25）7242。

10月は各都道府県労委と中央労働委員会（中労委）が全国一斉にPR活動を実施中。その一環として、県労委と中労委は同29日に「労使関係セミナー」を佐賀市神野東2丁目のホテルマリターレ創世佐賀で開く。

中内哲・熊本大大学院教授が労働法制の最新動向を基調講演し、県労委による取り組みや解決事例の紹介もある。受講は無料で、事前に申し込みが必要。定員は100人（先着順）。詳しくは中労委のホームページ（「中労委 労使関係セミナー」で検索）へ。