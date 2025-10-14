¡ÖCSÃË¡×»³Àî¤Ï½àÈ÷OK¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀã¿«¤Ø ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢15Æü¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬13Æü¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡ËÁ°ºÇ¸å¤Î¼ÂÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£6Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Ë4»î¹ç½Ð¾ì¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS³«Ëë¤ò2Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î´Ú¹ñ¡¦ÅÍ»³Àï¤Ë¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÏÊá¼ÙÈô¡¢Æó²ó¤ÏÃæÈô¤ËÅÝ¤ìÍ½ÄêÄÌ¤ê2ÂÇÀÊ¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£°ÂÂÇ¤³¤½½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¡Ê´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¡Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶¯Ä´¡£12Æü¤ÎÆ±¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ïº¸±Û¤¨¤Î3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ´»î¹ç¤Ë4ÈÖ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¡£º£²óÆ±ÍÍ¤ËµÜºê¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤¤Î×¤ó¤ÀCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤Ï¡¢Á´3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨5³ä¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï5·îÈ¾¤Ð¤Ë4ÈÖ¤ò³°¤ì¡¢¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤ä2·³ºÆÄ´À°¤â·Ð¸³¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÇÀ²¤é¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¡¡15Æü¤«¤é¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë·èÄê¡£»³Àî¤Ï¡ÖºòÆü¡Ê12Æü¡Ë¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼ê¤´¤ï¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ý¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£Éé¤±¤¸¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¡£ºòÇ¯¤ÎMVPÃË¤¬¡¢º£²ó¤â¤½¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÆ³¤¯¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
