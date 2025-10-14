◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)

先発の戸郷翔征投手が3回5失点で降板となった巨人。延長まで試合はもつれ込むも、最後はDeNAの前に敗戦を喫し、今シーズンが終わりました。

中継ぎ陣にかなり負担がかかった今季。開幕当時には豊富と言われていた先発陣の顔ぶれは気づけば、かなり変わっていました。戸郷翔征投手、グリフィン投手、井上温大投手など今季活躍を期待されていた先発陣がその期待通りのピッチングを見せることができませんでした。

「先発は苦しかったですね･･･長いイニングを投げられないピッチャーもいましたし。中継ぎに甘えることなく、1球でも多く投げるのが先発の役目なんで、1週間もらってますからね、それも含めて来年、成長してくれたらいいなと思っています」と語った杉内コーチ。「100球を超えられないピッチャーが結構多かったですし、1年間もたない、ガス欠するピッチャーもいましたんでね。それがフィジカルの問題なのか、技術的な問題なのかいろいろありますけど、鍛え直すしかないですよね。鍛え直して、来年もっとすごいピッチャーになってるというのを（見せるのが）我々の仕事かなと思います」と来年に向けての先発陣立て直しを誓いました。