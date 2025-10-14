次の首相は誰になるのか？ 13日に精力的な動きを見せたのは、国民民主党の玉木代表です。首相指名選挙に向けて、自民党とも野党とも協議する考えを示しました。

■“首相候補”玉木代表「主要な政党とは協議」

13日午後10時ごろ。“首相候補”として名前が挙がる国民民主党の玉木代表は…。

国民民主党 玉木雄一郎代表（56）

「あした以降、自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党と、主要な政党とは協議をして、政策が一致するのであれば、一致した政党とともに協力をしていくということで臨みたい。ある意味、各党等距離」

14日以降行う各党との協議を踏まえて、どの党と協力していくか決めると明かしました。

■立憲民主・野田代表「政権をもぎとるチャンス」

10日に公明党の斉藤代表が、自民党との連立離脱を表明したことをきっかけに、混沌（こんとん）としている次の首相選び。

野党第一党、立憲民主党の野田代表は…。

立憲民主党 野田佳彦代表（68）

「自民党から政権をもぎとるのは十数年に1回あるチャンスなんですね。目の前に、野党が頑張ればできるかもしれないのをみすみす逃すのは、責任ある党としての態度ではない」

政治生命をかけて挑戦すると意気込みました。

立憲民主党が狙っているのは、首相指名選挙で日本維新の会と国民民主党の協力を得て、自民党の数を超えること。

首相候補としては、「玉木代表は有力な選択肢」と発言しています。

■立憲のラブコールに玉木代表は…

このラブコールについて、玉木代表の考えを聞くと…。

玉木代表

「どうすれば政権をともに形成できるのかを考えないといけない。安全保障・エネルギー政策は、立憲民主党さんと別れる一番の理由になった政策。そこを曲げて何かやってたら、国民民主党を作ってこれまで頑張ってきた意義そのものが失われる」

基本政策が一致しなければ、協力できないというスタンスです。ただこの日、支援者からある言葉をかけられると…。

支援者

「有事の時ほど国民民主党ですよ」

玉木代表

「有事の時ほど国民民主党なんですよ。“いま有事”か」

「有事の時ほど国民民主党ね」

今後、立憲民主党と国民民主党は党首会談を行う予定で、そのテーマなどを整理するため、事前に幹事長同士が会談するということです。

玉木代表はほかにも、自民、公明、維新とも、週内に幹事長会談を行うよう調整しているといいます。

■窮地の自民党、維新との連携を模索

一方、窮地に陥っている自民党。

自民党 鈴木俊一幹事長

「国民民主との会談については、お互いやり取りをして調整をしている」

高市総裁は周辺に対し、「私が首相に選ばれるかわからない」「今はできることをやる」と話しているといいます。

そこで模索しているのが、維新との連携です。

維新の協力を得ることができれば、衆議院の議席数は231議席となり、過半数に大きく近づきます。

ただ、党内からは…。

党四役経験者

「維新と連立を組めば、公明とは二度と連立を組めなくなり、それは自民党にとって死を意味する」

連立には慎重な声も上がっています。

◇

26年続いた協力関係に、終止符を打った公明党の斉藤代表。来週20日以降に首相指名選挙を控え、日本の政治はますます不透明になっています。

（10月13日放送『news zero』より）